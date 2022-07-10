Bật ngửa trước dung mạo hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm đại trùng tu nhan sắc

Tin tức giải trí 10/07/2022 19:51

Hình ảnh mới nhất của 'Thị Nở tái sinh' thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Còn nhớ vào khoảng năm 2016, Phượng “Thị Nở” (tên thật là Quách Thị Kim Phượng, sinh năm 1995, quê Đắk Nông) nổi tiếng khắp MXH vì câu chuyện “đập mặt xây lại” của mình. Loạt hình ảnh với gương mặt thô kệch, răng hô, da đen đúa, chi chít mụn của Quách Phượng được chia sẻ lúc đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. 

Bật ngửa trước dung mạo hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm đại trùng tu nhan sắc - Ảnh 1
Ngoại hình Quách Phượng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Internet

Cũng chính vì ngoại hình xấu xí mà Phượng “Thị Nở” đã không có được hạnh phúc. Suốt bao năm không có chàng trai nào nhòm ngó, Quách Phượng được gia đình sắp xếp cho một cuộc hôn nhân nhưng người đàn ông đó cuối cùng cũng chia tay cô vì lý do ngoại hình. Cô gái 23 tuổi trở thành mẹ đơn thân, đưa con về nhà ngoại sống. 

Sau khi ly hôn chồng, Quách Phượng đã quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn (150 triệu) để "đập mặt xây lại" nhằm "làm mới" mình. Ngay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, từ một cô gái "xấu xí", Phượng đã trở nên xinh đẹp hơn với gương mặt cân đối, cuộc sống của cô cũng như bước sang trang mới.

Bật ngửa trước dung mạo hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm đại trùng tu nhan sắc - Ảnh 2
Bật ngửa trước dung mạo hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm đại trùng tu nhan sắc - Ảnh 3
Cuộc lột xác của Quách Phượng được ví như "vịt hóa thiên nga". Ảnh: Internet

Dung mạo mới cũng khiến Phượng “Thị Nở” được nhiều chàng trai tìm đến hơn. Song chuyện tình cảm của cô sau đó cũng không mấy thuận lợi khi trải qua vài mối tình mà duyên số vẫn chưa thể gắn bó trọn đời. Dẫu vậy, Quách Phượng vẫn rất lạc quan, cô cho rằng chuyện tình duyên của mình lận đận là do chưa tìm được đúng người. 

Đến cuối năm 2020 vừa qua, Quách Phượng gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với ông xã là một người đàn ông quê miền Tây. Cả hai có khoảng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Tháng 7/2021, Kim Phượng thông báo sinh con trai.

Mới đây trên trang cá nhân, cô gây chú ý khi cập nhật dòng trạng thái mới. Hình ảnh ghi lại, hiện tượng mạng họ Quách show ảnh cận mặt, trên tay bế cậu con trai thứ 2. Đính kèm bài đăng, cô viết: "Em bé sắp 1 tuổi rồi".

Bật ngửa trước dung mạo hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm đại trùng tu nhan sắc - Ảnh 4
Hình ảnh mới của Quách Phượng thu hút sự chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều dân mạng ngợi khen nhan sắc ngày càng lên hương của bà mẹ 2 con. Họ cho rằng quyết định phẫu thuật năm xưa của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Cô gái từng "xấu như Thị Nở" hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Chồng Quách Phượng không hề quan tâm đến diện mạo cũng như cuộc hôn nhân trong quá khứ của cô. Duy nhất một lần Quách Phượng chủ động hỏi: “Sau này em xấu đi, anh còn thương em không?”, cô được chồng hồi đáp: “Nếu khi chưa yêu em thì anh không biết nhưng đã thương em rồi thì dù em có thế nào anh vẫn thương em”. 

Bật ngửa trước dung mạo hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm đại trùng tu nhan sắc - Ảnh 5
Bật ngửa trước dung mạo hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm đại trùng tu nhan sắc - Ảnh 6
Dung mạo thay đổi, Quách Phượng cũng tìm được cho mình bến đỗ hạnh phúc mới. Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, Phượng “Thị Nở” luôn giữ kín hình ảnh của chồng. Khi mọi người thắc mắc, cô cho biết ông xã không muốn lên báo, không muốn bị soi mói, sống trong thị phi.

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Từ khóa:   Quách Phượng Phượng Thị Nở Kim Phượng Thị Nở

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