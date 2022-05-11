Bà xã Công Phượng lần đầu lộ diện sau gần 7 tháng sinh con, nhan sắc của mẹ bỉm ra sao mà khiến nhiều người xuýt xoa?

Viên Minh khá kín tiếng trên mạng xã hội, thế nhưng mỗi khi xuất hiện cô nàng vẫn luôn là tâm điểm chú ý.
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Nhắc đến đôi chân vàng trong làng "sân cỏ" thì chắc chắn không thể không nhớ đến Công Phượng. Đi đôi sự nghiệp bóng đá vẻ vang thì hiện tại cuộc sống đời tư của nam cầu thủ khá viên mãn. Sau mối tình ồn ào với Hòa Minzy, Công Phượng dường như kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.
Vào khoảng cuối năm 2020, các fan bóng đá ngỡ ngàng khi Công Phượng thông báo cưới vợ. Khoảng gần một năm sau nhiều thông tin đồn đoán rằng Viên Minh - vợ nam cầu thủ, đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, đến tháng thứ 6 của thai kì, đôi vợ chồng mới xác nhận thông tin trên. Vốn kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng vì quá đỗi hạnh phúc khi con chào đời, ngày 18/8/2021, trên trang cá nhân của mình, Công Phượng hiếm hoi chia sẻ: "Phượng lên chức rồi cả nhà ơi!".
Mới đây nhất, sự tham dự của vợ Công Phượng tại tiệc cưới của cầu thủ Hà Đức Chinh và bạn gái Mai Hà Trang được diễn ra ở Hà Nội thu hút nhiều sự chú ý. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi cô nàng xuất hiện công khai trên mạng xã hội sau gần 7 tháng sinh con đầu lòng.
Theo đó, Viên Minh chọn một chiếc đầm đen hở vai trẻ trung, chiết eo vô cùng tinh tế. Mặc dù, hiện tại chưa thể lấy lại vóc dáng như trước nhưng tổng thể trông vẫn rất sang trọng. Nhiều người nhận xét nhan sắc của bà mẹ 1 con ngày càng thăng hạng và vô cùng rạng rỡ.
Trước đó, theo thông tin của Tổ Quốc, để có thể ở bên chăm sóc, cùng vợ vượt qua thời khắc sinh nở đau đớn, khó khăn, Công Phượng đã xin phép HLV Park Hang-seo vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển Quốc gia đầu tháng 8 chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022.