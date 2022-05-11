Bà xã Công Phượng lần đầu lộ diện sau gần 7 tháng sinh con, nhan sắc của mẹ bỉm ra sao mà khiến nhiều người xuýt xoa?

Nhắc đến đôi chân vàng trong làng "sân cỏ" thì chắc chắn không thể không nhớ đến Công Phượng. Đi đôi sự nghiệp bóng đá vẻ vang thì hiện tại cuộc sống đời tư của nam cầu thủ khá viên mãn. Sau mối tình ồn ào với Hòa Minzy, Công Phượng dường như kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.



Công Phượng bất ngờ thông báo kết hôn vào cuối năm 2020 - Ảnh: Internet

Vào khoảng cuối năm 2020, các fan bóng đá ngỡ ngàng khi Công Phượng thông báo cưới vợ. Khoảng gần một năm sau nhiều thông tin đồn đoán rằng Viên Minh - vợ nam cầu thủ, đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, đến tháng thứ 6 của thai kì, đôi vợ chồng mới xác nhận thông tin trên. Vốn kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng vì quá đỗi hạnh phúc khi con chào đời, ngày 18/8/2021, trên trang cá nhân của mình, Công Phượng hiếm hoi chia sẻ: "Phượng lên chức rồi cả nhà ơi!".