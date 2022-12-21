AFF Cup 2022: Tưng bừng thắng lợi trước Lào, thầy trò HLV Park Hang Seo có khởi đầu như mơ

Trước đối thủ quá yếu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã biết cách thể hiện bản lĩnh của mình để giành thắng lợi thuyết phục.

Trước khi trận đấu diễn ra, giới mộ điệu hầu hết đều nhận định ĐT Việt Nam sẽ có một chiến thắng dễ dàng và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi của vị vua áo đen được cất lên các cầu thủ của HLV Park Hang Seo đã nhập cuộc tương đối khó khăn trước lối đá phòng ngự khoa học của ĐT Lào, chưa kể chất lượng sân không được đảm bảo cũng khiến cho các cầu thủ khó lòng thể hiện những gì tinh túy nhất trên sân. Tiến Linh mở tỷ số khai thông thế bế tắc - Ảnh: Internet Tuy nhiên bàn thắng khai thông thế bế tắc cuối cùng cũng đến với ĐT Việt Nam ở phút thứ 15. Sau đường tạt bóng chính xác của Văn Hậu bên phía cánh trái, Tiến Linh với pha bay người đánh đầu dũng mãnh đã mở tỷ số cho ĐT của chúng ta.

Dẫu vậy chưa kịp ăn mừng bao lâu, một tin tương đối buồn đã đến với ĐT Việt Nam khi Quang Hải buộc phải rời sân sớm và nhường vị trí cho Văn Quyết. Những phút sau đó của hiệp 1, dù tạo ra được thế trận lấn lướt với hàng loạt cơ hợi ăn bàn nhưng ĐT Việt Nam chỉ tận dụng được thêm một lần do công của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng,để hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0. Đỗ Hùng Dũng nâng cách biệt lên thành 2-0 - Ảnh: Internet Sang đến hiệp 2, thế trận có phần dễ dàng hơn cho ĐT Việt Nam khi thể lực của Lào đã suy giảm. Những miếng đánh ở 2 biên tỏ ra cực kỳ hiệu quả và ngay đầu hiệp 2 Hồ Tấn Tài đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Việt Nam.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi thuyết phục của ĐT Việt Nam - Ảnh: Internet Để rồi chỉ 2 phút sau, ĐT Việt Nam đã có bàn nâng tỷ số lên 4-0 nhờ công của Văn Hậu sau cú vẩy má ngoài ở góc hẹp cực kì kỹ thuật. Những phút cuối trận với việc đối phương đã có phần buông xuôi nên các pha tấn công của thầy trò Park Hang Seo càng trở nên dễ dàng nên sớm thu về thêm 2 bàn thắng do công của Văn Thanh và Văn Toàn. Với kết quả này, ĐT Việt Nam đương nhiên xếp ở vị trí số 1 bảng B, kế tiếp là ĐT Malaysia.

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