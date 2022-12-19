Chung kết World Cup 2022: Kịch bản điên rồ, Lionel Messi và Argentina chính thức trở thành tân vương thế giới

Kết quả chung kết World Cup 2022, Argentina và Pháp đã cống hiến một màn rượt đuổi kịch tính tới hơn 120 phút thi đấu, để rồi những người Argentina đội được hưởng niềm vui sau cùng.

Bước vào trận chung kết World Cup, trái ngược với dự đoán ban đầu Pháp với hàng tiền vệ chất lượng hơn sẽ có thể nắm chủ khu vực trung tuyến, thế nhưng những diễn biến trên sân lại diễn ra trái ngược hoàn toàn khi Argentina mới là đội gây được nhiều sức ép hơn. Argentina nhập cuộc chủ động hơn so với nhà ĐKVĐ Pháp - Ảnh: Internet Bằng chứng là chỉ sau 15 phút đầu số pha hãm thành của họ là 3 so với 0 của đội tuyển Pháp. Với lợi thế đó, Messi và các đồng đội đã tìm được bàn thắng đầu tiên. Cụ thể ở phút 23, từ một pha đột phá bên cánh trái, Di Maria đã khiến Dembele phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Messi tất nhiên là người bước lên thực hiện và anh đã lạnh lùng đánh lừa được thủ thành Lloris.

Messi mở điểm từ chấm đá 11m - Ảnh: Internet Bị nhận gáo nước lạnh đầu tiên, thế nhưng Mbappe lẫn các đồng đội vẫn chưa kịp sốc lại tinh thần thì Les Bleus tiếp tục phải nhận một gáo nước lạnh. Từ một pha phản công rất sắc, Argentina chỉ cần 4 đường chuyền để đưa bóng tới vòng cấm và lần này Di Maria đã tự mình ghi bàn. Dimaria dứt điểm tinh tế - Ảnh: Internet Cuối hiệp 1, HLV Deschamps bất ngờ rút Giroud và Dembele rời sân để tung vào 2 tiền đạo cao lớn là Marcus Thuram và Kolo Muani.

Sang hiệp 2, ĐT Pháp tăng cường tấn công cánh cũng như tận dụng những tình huống cố định. Tuy nhiên, những gì họ làm được chỉ gói gọn trong hai chữ ''Thất vọng''. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 cho Messi và các đồng đội thì lúc này đây sàn diễn của ''Cậu bé vàng'' Kylian Mbappe mới chính thức được bắt đầu. Cụ thể trong một tình huống ở phút 79, Muani bị phạm lỗi trong vòng cấm. Mbappe sau đó đã lạnh lùng đánh bại Emi Martinez trên chấm phạt đền rút ngắn tỉ số cho Pháp. Kylian Mbappe bùng nổ với một cú hattrick thần thánh - Ảnh: Internet Chỉ 2 phút sau, vẫn là Mbappe với khoảnh khắc siêu sao tung cú dứt điểm một chạm gỡ hòa cho Les Bleus trong sự ngỡ ngàng của Argentina. Tỷ số 2-2 được bảo tới hết 90 phút, buộc hai đội bước vào hiệp phụ. Kịch tính bắt đầu được đẩy lên cao khi Argentina có bằng nâng tỷ số lên 3-2 của Messi ở phút 109 từ một pha triển khai mạch lạc ở tuyến đầu. Tuy nhiên, khán giả tiếp tục được đẩy cảm xúc lên một nấc thang mới khi Mbappe gỡ hòa 3-3 đều cũng từ một quả penalty do một cầu thủ của đội bóng Nam Mỹ để bóng chạm tay. Bước vào lọt đấu súng căng não, đội tuyển Argentina với một thủ thành giàu kinh nghiệm như Emiliano Martínez đã xuất sắc đánh bại Pháp với tổng tỷ số 4-2 trên chấm đá 11m. Trong đó, tiền vệ Koman và Tchouameni đá hỏng. Nhà vô địch thế giới 2022 chính thức gọi tên Argentina - Ảnh: Internet Hòa 3-3 trong 120 phút và thắng nhà ĐKVĐ Pháp 4-2 ở loạt luân lưu, Argentina chính thức lên ngôi vô địch World Cup 2022. Một cái kết viên mãn cho Lionel Messi với chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp.

World Cup 2022: Argentina vs Pháp - 5 cuộc đối đầu quyết định thành bại Ngoài Messi và Mbappe, những cái tên nào có thể đem tới bước ngoặt cho trận chung kết World Cup 2022?

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