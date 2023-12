Trước khi trận tranh hạng 3 World Cup 2022 được diễn ra, đã có rất nhiều người cho rằng cuộc chạm trán giữa Croatia và Maroc sẽ diễn ra vô cùng tẻ nhạt bởi cả 2 đội đều đã không còn mục tiêu sau khi đã để thua ở lượt trận bán kết. Tuy nhiên, 90 phút trên sân đã cho thấy một điều hoàn toàn trái ngược khi 22 con người góp mặt đều trình diễn những gì tốt nhất của bản thân để mang lại vinh quang cho Tổ Quốc.

Cả 2 đã cống hiến một màn đôi công rực lửa - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Ngay sau tiếng còi của vị vua áo đen, Croatia với dàn sao chất lượng hơn hẳn dĩ nhiên là những người nắm chủ cuộc chơi, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Luka Modric họ liên tục dồn ép đối thủ và nhanh chóng chuyển hóa thành bàn thắng nhờ vào pha đánh đầu của trung vệ Gvardiol. Tuy nhiên, Ma Rốc ngay sau đó chứng minh cho tất cả thấy việc họ có mặt tại vòng 4 đội mạnh nhất không phải là do may mắn khi có bàn gỡ hòa do công của Dari chỉ 2 phút sau khi đội nhà bị dẫn trước.