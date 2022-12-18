Trận tranh hạng 3 World Cup 2022: Đôi công hấp dẫn, Luka Modric và Croatia xuất sắc đánh bại Ma Rốc giành lấy tấm huy chương đồng

Tin tức giải trí 18/12/2022 01:13

Kết quả Croatia vs Maroc, 22h00 ngày 17/12. Croatia và Maroc đã mang tới cho người hâm mộ 90 phút đầy kịch tính và mãn nhãn trên sân.

Trước khi trận tranh hạng 3 World Cup 2022 được diễn ra, đã có rất nhiều người cho rằng cuộc chạm trán giữa Croatia và Maroc sẽ diễn ra vô cùng tẻ nhạt bởi cả 2 đội đều đã không còn mục tiêu sau khi đã để thua ở lượt trận bán kết. Tuy nhiên, 90 phút trên sân đã cho thấy một điều hoàn toàn trái ngược khi 22 con người góp mặt đều trình diễn những gì tốt nhất của bản thân để mang lại vinh quang cho Tổ Quốc. 

Trận tranh hạng 3 World Cup 2022: Đôi công hấp dẫn, Luka Modric và Croatia xuất sắc đánh bại Ma Rốc giành lấy tấm huy chương đồng - Ảnh 1
Cả 2 đã cống hiến một màn đôi công rực lửa - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Ngay sau tiếng còi của vị vua áo đen, Croatia với dàn sao chất lượng hơn hẳn dĩ nhiên là những người nắm chủ cuộc chơi, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Luka Modric họ liên tục dồn ép đối thủ và nhanh chóng chuyển hóa thành bàn thắng nhờ vào pha đánh đầu của trung vệ Gvardiol. Tuy nhiên, Ma Rốc ngay sau đó chứng minh cho tất cả thấy việc họ có mặt tại vòng 4 đội mạnh nhất không phải là do may mắn khi có bàn gỡ hòa do công của Dari chỉ 2 phút sau khi đội nhà bị dẫn trước. 

Trận tranh hạng 3 World Cup 2022: Đôi công hấp dẫn, Luka Modric và Croatia xuất sắc đánh bại Ma Rốc giành lấy tấm huy chương đồng - Ảnh 2
Orsic giúp Croatia vươn lên dẫn trước với siêu phẩm lá vàng rơi của mình - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Ma Rốc rất quyết tâm nhằm giành vị trí thứ 3 bởi chưa có đội bóng châu Phi nào từng làm được điều này. Khi có bàn gỡ hòa, các học trò của HLV Regragui dồn lên nhằm tìm kiếm bàn dẫn trước.

Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa tới thì Ma Rốc đã phải nhận đòn hồi mã thương bởi pha cứa lòng đầy hiểm hóc của Orsic, giúp Croatia vươn lên dẫn 2-1. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Ma Rốc vẫn miệt mài tấn công nhưng vẫn bất lực trước hàng phòng ngự với sự chỉ huy của siêu trung vệ Gvardiol. 

Thời gian trôi về cuối và không có thêm bàn thắng nào được ghi. Croatia và Ma Rốc đã cống hiến trận cầu đầy cởi mở để cả hai có thể ngẩng cao đầu rời World Cup 2022.

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