Xót xa thư con gái gửi mẹ là điều dưỡng tại tâm dịch Hải Dương: 'Con thấy mẹ không có giường nằm, mẹ rất lạnh'

Giữa tâm dịch COVID-19, cư dân mạng không khỏi xót xa khi biết đến tâm thư con gái gửi mẹ là nữ điều dưỡng đang công tác tại vùng dịch Hải Dương.

Người mẹ trong bức tâm thư là chị Nguyễn Thị Huyền, điều dưỡng của Trung tâm Y tế Chí Linh (Hải Dương). Tính đến thời điểm hiện nay, chị đã tham gia lấy mẫu xét nghiệm được 7 ngày tại tâm dịch. Trong bức thư Đoàn Gia Linh (học sinh lớp 4) gửi mẹ Huyền có đoạn viết: "Con biết mẹ phải tiếp bệnh nhân COVID-19 suốt đêm, con thương mẹ lắm với lại lúc mẹ gọi cho con, con thấy mẹ không có giường nằm mẹ rất lạnh".

Theo thông tin từ Báo điện tử Gia đình và Xã hội, chị Huyền không giấu nổi sự xúc động khi nhận được lá thư từ con gái: "Khi nhận được thư con gửi, tôi bật khóc phải độ mươi phút mới có thể định thần. Tôi vừa nhớ lại vừa thương con khi không có mẹ bên cạnh để chăm sóc. Ngày nhận nhiệm vụ tôi chỉ kịp nói với con mẹ đi công tác một tháng". Bức thư cảm động Gia Linh gửi mẹ nơi tâm dịch - Ảnh: Gia đình và Xã hội Tình trạng của chị Huyền cũng là hoàn cảnh chung của hàng trăm nhân viên Y tế thuộc TT Y tế TP. Chí Linh, Hải Dương vào những ngày đầu của cuộc chiến chống COVID-19 tại điểm nóng của tâm dịch. Họ là một trong những người đi đầu công tác phòng chống dịch bệnh, phải thường xuyên làm việc xuyên đêm.

Chị Huyền và đồng đội luôn túc trực tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại vùng dịch Hải Dương - Ảnh: Gia đình và Xã hội Bất kì ai cũng có thể cảm thấy xót xa khi nghe chị Huyền kể về công tác chống dịch. Theo chị, các cán bộ làm việc trong tình trạng thiếu thốn nhà vệ sinh, "hiếm" đồ bảo hộ và hạn chế tối đa việc ăn uống: "Các điểm lấy mẫu đa phần nằm ở các nhà văn hóa xã phường, nên hầu hết không có nhà vệ sinh. Không chỉ vậy, đồ bảo hộ những ngày đầu lại hiếm nên chúng tôi đều cố gắng hạn chế tối đa việc ăn uống để tiết kiệm đồ và không ảnh hưởng đến tiến độ chung". Được biết, cả mẹ và 3 chị em gái của chị Huyền đều là cán bộ ngành Y. Mẹ chị trước đây cũng từng công tác tại TT Y tế TP. Chí Linh. Vì vậy, chị luôn ủng hộ con gái khi con ước mơ được trở thành bác sĩ như truyền thống của gia đình.

80% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới không có triệu chứng, nguy cơ bỏ sót bệnh cao Qua quá trình sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, Bộ Y tế nhận định có khoảng 80% ca mắc Covid-19 trong đợt dịch lần này không có triệu chứng. Đây là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng vì nguy cơ bỏ sót ca bệnh là rất cao.

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