Người đàn ông 57 tuổi tỏ ra rất bình thản trước vành móng ngựa và một mực chối tội. Bị cáo khai do nạn nhân tự tìm đến giường ngủ của mình và dụ dỗ chứ bản thân không hề làm hại ai.

Hôm nay (18/1), TAND tỉnh Cà Mau đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hữu Bê (57 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) về hành vi Dâm ô trẻ em. Nạn nhân là bé gái tên H.M.K. (13 tuổi, học lớp 5) đã tự sát sau khi tố cáo kẻ đã xâm hại mình. Đây là vụ án gây chấn động dư luận nên hôm nay rất đông người dân đã đến tham dự phiên tòa. Bị cáo Hữu Bê quanh co chối tội và đổ lỗi cho nạn nhân dụ dỗ mình - Ảnh: Đất Việt Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/9/2016, bà H.T.L. (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đến Công an xã Tân Lộc tố cáo việc con gái mình là H.M.K. bị Bê xâm hại. Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra nhưng cuối cùng lại quyết định không khởi tố vụ án vì không có chứng cứ xác thực cho thấy K. bị ông Bê xâm hại.

Có lẽ do quá uất ức, bé K. đã tự tử tại nhà riêng vào ngày 10/2/2017. Trước khi qua đời, K. để lại thư tuyệt mệnh nói mình chết không nhắm mắt nếu ông Bê không bị xử lý trước pháp luật. Sự việc khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Đến tháng 4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu chỉ đạo các cơ quan khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của bé K. Đến tháng 9/2017 vụ án chính thức được khởi tố, ông Bê bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Người mẹ đau đớn ôm di ảnh con đến phiên xét xử - Ảnh: Đất Việt Sáng nay tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo 57 tuổi vẫn tỏ ra rất bình thản trước vành móng ngựa và một mực chối tội. Ông Bê cho rằng bản cáo trạng trên hoàn toàn sai sự thật, khai do bé K. tự tìm đến giường ngủ của mình và dụ dỗ nên vụ việc mới xảy ra như vậy. Bản cáo trạng nói rằng nạn nhân sang nhà bị cáo tổng cộng 8 lần, bị cáo chỉ thừa nhận có lần thứ ba và năm là đúng sự thật. Cả hai lần này bị cáo đều không hãm hại hay làm gì bé K. cả - Hữu Bê nói với Hội đồng xét xử. Tuy nhiên, phía VKSND tỉnh Cà Mau xác định có 2 lần (trong 8 lần) phía cơ quan điều tra có đủ chứng cứ chứng minh hành vi đồi bại của Bê. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai (19/1).

Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi Gã trai cùng mẹ vào chùa làm công quả nhưng khi thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình thì giở trò đồi bại.

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