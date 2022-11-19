Vụ phát hiện bộ xương người mục nát dưới hang sâu: Vì sao công an chỉ thu giữ phần răng của bộ xương?

Tin nóng 19/11/2022 08:31

Bộ xương đã khá lâu và một số xương nhỏ đã mục nát hoàn toàn. Cơ quan công an đã thu giữ phần răng của bộ xương để phục vụ công tác giám định và hoàn tất các thủ tục có liên quan.

Theo thông tin từ VOV, chiều tối 16/11, trong khi đi tìm kiếm bò, một số người dân xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, phát hiện một bộ xương người ở phía bên trong hang tại khu vực đồi núi đá “Gòi Hẩu” thuộc xóm Phai Khắt.

Bộ xương đã khá lâu và một số xương nhỏ đã mục nát hoàn toàn. Cơ quan công an đã thu giữ phần răng của bộ xương để phục vụ công tác giám định và hoàn tất các thủ tục có liên quan, đồng thời bàn giao bộ xương cho chính quyền địa phương mai táng theo quy định.

Vụ phát hiện bộ xương người mục nát dưới hang sâu: Vì sao công an chỉ thu giữ phần răng của bộ xương? - Ảnh 1
Nơi phát hiện bộ xương người là khu vực núi sâu, hiểm trở - Ảnh: báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin của báo Công an nhân dân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân phát hiện bộ xương người trong hang, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Tam Kim đã lập tức tới khu vực hiện trường để xác định lối vào miệng hang.

Tuy nhiên, do hang này ở khu vực núi sâu, hiểm trở, cộng với việc không có dụng cụ, phương tiện bảo hộ, bảo hiểm nên lực lượng chức năng sau đó cần phải nhờ đến sự phối hợp, hỗ trợ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh với trang, thiết bị chuyên dụng thì mới có thể tiếp cận được khu vực phía bên trong hang.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường phía trong hang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình đã phát hiện 1 hộp sọ nghi là của người cùng nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải nằm ở trong hang. Bộ xương đang trong quá trình mục nát, một số bộ phận đã bị mục nát hoàn toàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

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Người dân địa phương đã phát hiện bộ xương, nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải nằm ở trong hang.

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