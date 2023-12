Theo thông tin từ VTC news, tối 18/12, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chồng và 3 người liên quan vụ nạn nhân thiệt mạng do bị sốc ma túy sau khi đi chơi ở quán bar về.

Những kẻ bị tạm giữ gồm: Phạm Viết An (SN 1992, chồng nạn nhân Phạm Thị H.); Lương Văn Thạo (SN 1997), Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và Phạm Văn Huy (SN 1991, cùng trú huyện Tiên Lãng) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại một quán bar trên phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Ngô Quyền).