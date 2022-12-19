Vụ người phụ nữ tử vong vì sốc ma túy ở quán bar: Tạm giữ chồng và 3 người bạn

Tin nóng 19/12/2022 08:47

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.

Theo thông tin từ VTC news, tối 18/12, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chồng và 3 người liên quan vụ nạn nhân thiệt mạng do bị sốc ma túy sau khi đi chơi ở quán bar về.

Những kẻ bị tạm giữ gồm: Phạm Viết An (SN 1992, chồng nạn nhân Phạm Thị H.); Lương Văn Thạo (SN 1997), Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và Phạm Văn Huy (SN 1991, cùng trú huyện Tiên Lãng) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại một quán bar trên phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Ngô Quyền).

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 17/12, Phạm Viết An đưa chị Phạm Thị H. (SN 1992, trú tại huyện Tiên Lãng) đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định, chị H. đã tử vong trước khi vào viện.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng cùng cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị H.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.

Vụ người phụ nữ tử vong vì sốc ma túy ở quán bar: Tạm giữ chồng và 3 người bạn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tại quán bar trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hải Phòng) - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ báo Người Lao động, theo trình bày của Phạm Viết An, trước đó tối 16-12, vợ chồng An cùng Bùi Công Đại, Lương Văn Thạo, Đoàn Văn Tụy, Phạm Văn Huy và một số người bạn đi ôtô vào nội thành Hải Phòng chơi. Sau khi ăn nhậu, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên này đến quán bar Fleur D’or uống rượu, dùng shisa và bóng cười.

Cũng tại đây, thấy ma túy Ketamine trên bàn nên An đã sử dụng 2 lần. Khi ở trong quán bar Fleur D’or, An có quan sát thấy vợ mình dùng shisa nhưng không để ý chị H. có dùng Ketamine hay không.

Đến 2 giờ sáng 17/12, cả nhóm di chuyển về huyện Tiên Lãng. Khoảng hơn 1 tiếng sau, khi về đến huyện Tiên Lãng, An phát hiện vợ mình chân tay lạnh, gọi hỏi không phản ứng nên đã đưa về Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định chị H. đã tử vong trước đó.

Xác định lời khai của Phạm Viết An có nhiều điểm nghi vấn, cơ quan công an đã triệu tập những đối tượng có mặt trong "cuộc vui" để đấu tranh, làm rõ sự việc.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các đối tượng, lực lượng điều tra xác định sau khi ăn nhậu xong, An cùng Thạo, Tụy, Huy và một số người bạn khác đã bàn bạc, thống nhất đến quán bar nghe nhạc và sử dụng ma túy.

Tiến hành lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cả 4 đối tượng trên đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Cũng trong ngày 18/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng, Công an quận Hồng Bàng, cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc là quán bar Fleur D’or.

Nguồn tin riêng cũng cho biết Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập một số đối tượng cùng tham gia "cuộc vui", tuy nhiên hiện các đối tượng này đang vắng mặt tại địa phương.

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