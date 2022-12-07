Theo người nhà, trẻ vốn khoẻ mạnh, sau khi tình cờ nhặt được và uống khoảng 5 ml dung dịch màu vàng trong lọ thuỷ tinh của thuốc lá điện tử, mười lăm phút sau đó người nhà phát hiện trẻ co giật toàn thân, nôn ói, hôn mê. Ngay lập tức trẻ được sơ cứu tại bệnh viện gần nhà và chuyển tuyến lên BV Nhi Trung ương.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ThS.BS Trần Đăng Xoay - Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, BV Nhi Trung ương thông tin, vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân 5 tuổi hôn mê, co giật. Đây là trường hợp thứ hai trong thời gian gần đây điều trị trẻ bị ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử.

Chính vì vậy, các mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống nhanh chóng được xét nghiệm và phát hiện ra dương tính ma tuý tổng hợp mới ADB-BUTINACA.

Sau khi các bác sĩ thăm khám và hỏi bệnh nghi ngờ cháu bị ngộ độc các thành phần chứa trong dung dịch thuốc lá điện tử, tuy nhiên các triệu chứng co giật, đồng tử giãn, mạch chậm của trẻ không giải thích được hết tình trạng ngộ độc do nicotine, chất chủ yếu chứa trong thuốc lá điện tử.

Mặc dù tình trạng ban đầu trẻ bị tổn thương thần kinh nặng đến mức co giật, hôn mê, suy hô hấp nhưng sau thời gian điều trị tích cực hai ngày, cháu bé đã may mắn hồi phục tỉnh lại và đang được tiếp tục theo dõi các biến chứng lâu dài.

Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý là dụng cụ thuốc lá điện tử không chứa nicotine thông thường mà lại là vỏ bọc nguỵ trang của người lớn sử dụng ma tuý tổng hợp.

Trẻ hôn mê nhập viện sau khi uống dung dịch màu vàng trong điếu thuốc lá điện tử - Ảnh minh họa: báo Giao thông

Theo thông tin từ Zingnews, qua sự việc này, các bác sĩ cảnh báo việc ngộ độc ma túy tổng hợp mới ở trẻ em thông qua dụng cụ thuốc lá điện tử với các đồng nghiệp, từ đây giúp ích cho việc chẩn đoán và điều trị kịp thời cũng như để cha mẹ và người chăm sóc trẻ cảnh giác, đề phòng.

Cụ thể, trẻ em là đối tượng nguy cơ cao dễ bị ngộ độc do uống hoặc nuốt dung dịch sử dụng thuốc lá điện tử.

Mặt khác, theo Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, gần đây, tội phạm ma túy đã chế tạo những chất ma túy mới, chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, thông qua thuốc lá điện tử để sử dụng trái phép. Các chất ma túy mới bao gồm: 1eP-LDS, 2-FMA, 3-FEA, 3-MMC, MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, 4F-MDMB-BUTICA, 4F-ABUTINACA.

Các chất ma túy này sẽ gây ảo giác, có thể xuất hiện co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và những người xung quanh không may uống nhầm.

Thành phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine - một chất gây nghiện, có thể tác động xấu đến phát triển não bộ của trẻ em, ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi.

Trẻ em không may nuốt, uống hoặc hấp phụ lượng lớn nicotine có thể bị ngộ độc với các biểu hiện nôn, nhịp tim nhanh, tăng tiết nước bọt, đau bụng, da tái nhợt, vã mồ hôi, tăng huyết áp, thở nhanh, mất kiểm soát cơ thể, mất cân bằng không thể đi lại, run tay, co giật.

Trường hợp nặng có thể gây nhịp tim chậm, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc, hôn mê, thậm chí tử vong. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cẩn trọng cả với những sản phẩm bao bì ghi không chứa nicotine nhưng thực chất vẫn có.

Trong thuốc lá điện tử còn chứa các chất hoá học phụ gia như methyl salicylate, glycerin, hay propylence glycol. Đây là các hóa chất có thể gây ung thư hoặc tổn thương phổi.