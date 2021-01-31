Từ 12h ngày 31/1, đóng cửa 3 sân golf Hải Phòng, khẩn trương xây dựng 3 bệnh viện dã chiến

Tin nóng 31/01/2021 12:20

TP. Hải Phòng đã yêu cầu đóng cửa 3 sân golf trên địa bàn từ 12h00 trưa ngày 31/1, đồng thời khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Kiến An.

Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam đã có buổi làm việc với thành viên Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu triển khai cấp bách một số nội dung cụ thể về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Theo thông tin tại buổi làm việc, sau khi xét nghiệm 2.032 mẫu liên quan đến Bệnh viện Trẻ em có kết quả âm tính, lãnh đạo Thành phố đề nghị sau 3 ngày nữa sẽ xét nghiệm lần 2, đến thời điểm đảm bảo an toàn sẽ xem xét cho phép mở lại toàn bộ Bệnh viện Trẻ em. Trước mắt, ngành y tế sẽ cho mở lại Khoa Hồi sức tích cực tại Bệnh viện này để kịp thời cứu chữa bệnh nhi nặng, đồng thời chỉ nhận những trường hợp chuyển tuyến và cấp cứu chuyển tới, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối không được để xảy ra lây nhiễm chéo.

Cũng tại cuộc họp, ông Lê Khắc Nam giao Sở Y tế khẩn trương có phương án xây dựng bệnh viện dã chiến, gọn nhẹ, đảm bảo đủ các yếu tố cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Kiến An. Ngành y tế phải đảm bảo sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm đủ mức 10.000 mẫu; Giao Văn phòng UBND TP. ban hành văn bản yêu cầu đóng cửa 3 sân golf trên địa bàn từ 12h00’ trưa ngày 31/1/2021.

Ông Lê Khắc Nam cũng yêu cầu tránh tụ tập quá 20 người tại nơi công cộng; đề nghị lực lượng công an và các ngành chức năng tiến hành xử phạt ở khung cao nhất để răn đe, nhưng nơi nào cố tình vi phạm rút giấy phép hoạt động và xử lý nghiêm ở mức hình sự.

 

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TP. Hải Phòng tổ chức hoạt động trở lại các khu cách ly tập trung trên địa bàn - Ảnh minh họa: Internet

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 30/1, UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo tổ chức hoạt động trở lại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Theo đó, các khu cách ly tập trung bao gồm khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng; Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Đồ Sơn; Trung tâm Hội nghị và cán bộ công đoàn; doanh trại Trung đoàn 836; Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường Đại học Hải Phòng; khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng. 

Hà Tĩnh: Cách ly 957 người về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh...

Hà Tĩnh: Cách ly 957 người về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh...

Tính đến tối ngày 30/1, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được 957 người trở về địa phương từ các vùng nóng dịch COVID-19 như Hải Dương, Quảng Ninh và các khu vực liên quan khác. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly.

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Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh Covid-19 Gia Lai Covid-19 Hà Nội

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