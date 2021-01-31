Hà Tĩnh: Cách ly 957 người về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh...

Tính đến tối ngày 30/1, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được 957 người trở về địa phương từ các vùng nóng dịch COVID-19 như Hải Dương, Quảng Ninh và các khu vực liên quan khác. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly.
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Theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Hà Tĩnh, qua rà soát số người đã đi về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương có ca nhiễm nCoV trong 14 ngày, tỉnh đã xác định 957 trường hợp về từ vùng dịch và tiến hành cách ly theo đúng quy định.
Trong số 957 người này, người về từ vùng dịch Hải Dương có 320 người, từ Quảng Ninh có 470 người, và có 167 người đi từ các khu vực liên quan đến ca nhiễm ở Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng. Tất cả các trường hợp này đều đã được điều tra kỹ yếu tố dịch tễ, ban đầu ghi nhận không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm nCoV, đang cách ly tại nhà, các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị người dân đi về từ thành phố Chí Linh (Hải Dương) và đến sây bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 1 tới ngày 5/1 chủ động đến cơ sở y tế gần nhất khai báo, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, tỉnh cũng bố trí 80 đội thanh niên tình nguyện với gần 1.500 người tham gia dọn dẹp khu cách ly, phát tờ rơi, tuyên truyền giảm quy mô đám cưới, đám hỏi... nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch.
Hiện, tỉnh ghi nhận trường hợp F1 của BN 1553 là một phụ nữ 28 tuổi, quê ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn. Tối 30/1, trường hợp này có kết quả âm tính nCoV lần hai, 19 người tiếp xúc gần với trường hợp này cũng có sức khỏe bình thường và đang được cách ly, giám sát tại nhà.
Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.
Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh.
Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.
Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.
Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.
Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179.
Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.