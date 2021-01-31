Hà Tĩnh: Cách ly 957 người về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh...

Tin nóng 31/01/2021 11:52

Tính đến tối ngày 30/1, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được 957 người trở về địa phương từ các vùng nóng dịch COVID-19 như Hải Dương, Quảng Ninh và các khu vực liên quan khác. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Hà Tĩnh, qua rà soát số người đã đi về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương có ca nhiễm nCoV trong 14 ngày, tỉnh đã xác định 957 trường hợp về  từ vùng dịch và tiến hành cách ly theo đúng quy định. 

Trong số 957 người này, người về từ vùng dịch Hải Dương có 320 người, từ Quảng Ninh có 470 người, và có 167 người đi từ các khu vực liên quan đến ca nhiễm ở Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng. Tất cả các trường hợp này đều đã được điều tra kỹ yếu tố dịch tễ, ban đầu ghi nhận không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm nCoV, đang cách ly tại nhà, các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

covid-19
Hà Tĩnh đề nghị người dân chủ động khai báo y tế - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị người dân đi về từ thành phố Chí Linh (Hải Dương) và đến sây bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 1 tới ngày 5/1 chủ động đến cơ sở y tế gần nhất khai báo, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, tỉnh cũng bố trí 80 đội thanh niên tình nguyện với gần 1.500 người tham gia dọn dẹp khu cách ly, phát tờ rơi, tuyên truyền giảm quy mô đám cưới, đám hỏi... nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch.

Hiện, tỉnh ghi nhận trường hợp F1 của BN 1553 là một phụ nữ 28 tuổi, quê ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn. Tối 30/1, trường hợp này có kết quả âm tính nCoV lần hai, 19 người tiếp xúc gần với trường hợp này cũng có sức khỏe bình thường và đang được cách ly, giám sát tại nhà.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh. 

Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.  

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.

Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179. 

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Đắk Lắk: Đã có kết quả xét nghiệm những trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Đắk Lắk: Đã có kết quả xét nghiệm những trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Sau công tác tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp, tỉnh Đắk Lắk thông báo một số trường hợp F1 đã âm tính với COVID-19 lần 1.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 Hà Nội Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào