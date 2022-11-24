TP.HCM: Điều tra nguyên nhân vụ nổ khí gas trong nhà khiến một người bị bỏng nặng

Tin nóng 24/11/2022 13:39

Vụ nổ khí gas xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 435 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 24/11, Công an quận 7 (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ khí gas xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 435 đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông).

TP.HCM: Điều tra nguyên nhân vụ nổ khí gas trong nhà khiến một người bị bỏng nặng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 21h30 ngày 23/11, người dân trong hẻm 435 đường Huỳnh Tấn Phát nghe tiếng nổ lớn phát ra từ tầng trệt ở căn nhà trong hẻm này nên chạy đến kiểm tra. Đến nơi, người dân thấy ông La Ngọc Giàu (43 tuổi, ngụ quận 4) bị bỏng nặng toàn thân, từ trong nhà chạy ra ngoài kêu cứu, trong nhà mùi khí gas bốc ra nồng nặc.

Thời điểm xảy ra vụ việc có bà Nguyễn Thị Thu Nga (vợ ông Giàu) và hai người con ở trên lầu nên không bị thương. Cánh cửa của căn nhà bị văng ra ngoài, nhiều vật dụng hư hỏng. Người dân nhanh chóng trình báo công an và gọi xe cứu thương, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

TP.HCM: Điều tra nguyên nhân vụ nổ khí gas trong nhà khiến một người bị bỏng nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ nổ khí gas - Ảnh: Báo Tiền Phong

Công an quận 7 và Công an phường Tân Thuận Đông có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ nổ xuất phát từ việc bình gas nhà này bị rò rỉ, sau đó ông Giàu có hút thuốc và dẫn đến vụ việc. Trước đó vài ngày nhà này vừa thay bình gas.

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