Thương tâm: Con trai nghi nghiện rượu bị ảo giác chém bố tử vong ở Cao Bằng

Tin nóng 09/10/2020 16:36

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tình khai đã giết bố ruột. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Tình (sinh năm 1976, trú tại huyện Hòa An) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng đã giết bố ruột của mình. Nạn nhân được xác định là ông Lý Văn Mậu (sinh năm 1938).

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Nghi án con trai giết bố ruột vì bị ảo giác ở Cao Bằng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 7/10, Công an huyện Hòa An nhận được tin báo từ người dân về việc trên địa bàn xóm Bản Hóa, xã Dân Chủ xảy ra một vụ giết người. 

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định thủ phạm là Lý Văn Tình. Tại cơ quan điều tra, Tình khai đã dùng một con dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm để sát hại bố.

Theo thông tin trên VOV, bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án là do Tình nghiện rượu sinh ảo giác, nghĩ ông Mậu là lợn nên đã dùng dao chém.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Đẩy vợ mới sinh 3 tháng ngã xuống nền nhà rồi bỏ đi chơi, chồng trở về làm hòa thì phát hiện vợ tử vong trên giường

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