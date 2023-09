Sau khi xảy ra mâu thuẫn, chồng đẩy vợ ngã xuống nền nhà rồi bỏ đi chơi. Đến khi trở về, người này muốn làm lành thì phát hiện vợ tử vong.

Ngày 9/10, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Seo Văn Hải (sinh năm 1994, trú bản Tam Hợp, xã Tri Lễ) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, vào ngày 29/9, Hải đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Lữ Thị Th. (33 tuổi). Trong lúc cãi nhau, Hải thấy vợ đứng trước cửa nhà nên dùng tay xô vợ ngã ra nền nhà. Sau đó, đối tượng lấy xe máy bỏ đi chơi còn chị Th. vào giường nằm nghỉ.

Trong lúc mâu thuẫn, Hải đẩy ngã vợ rồi bỏ đi, khi quay về thì nạn nhân đã tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Đến sáng hôm sau, Hải về nhà, thấy vợ nằm im trên giường nên chủ động làm hòa. Tuy nhiên, lúc này Hải nhìn thấy vợ đã tử vong nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện thương tích nặng trên người nạn nhân.

Được biết, vợ chồng Hải đã có 2 con trai, bé lớn mới 2 tuổi còn con út 3 tháng tuổi. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nương rẫy nên cuộc sống khá khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

