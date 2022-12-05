Thông tin mới vụ sập dàn đèn sân khấu ở Bình Dương khiến nhiều người bị thương nặng

Tin nóng 05/12/2022 08:49

Theo bác sĩ, trong số các nạn nhân vụ sập giàn đèn sân khấu ở Bình Dương, có những trường hợp chấn thương nặng, còn nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ sập giàn đèn chiếu sáng sân khấu ở Bình Dương, trao đổi với báo Dân trí, chiều tối 4/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết, nơi đây vẫn đang điều trị tích cực cho một số nạn nhân bị thương.

Trước đó, khoảng 21h đêm 3/12, khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bình Dương tiếp nhận ban đầu tổng cộng 7 bệnh nhân từ hiện trường vụ việc. Trong đó, có 6 người lớn và 1 trẻ em.

Cụ thể, bé P.L.K., nhập viện trong tình trạng nứt sọ trán, gia đình xin tự chuyển viện; chị L.B.T. (39 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương), đã được bệnh viện chuyển lên tuyến trên theo yêu cầu của gia đình.

Còn lại, anh H.V.Q. (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu, cột sống, thắt lưng, gãy nhiều xương sườn, được chuyển lên khoa Ngoại Thần kinh để tiến hành hồi sức; chị D. (31 tuổi) bị chấn thương não và chấn thương "vùng kín", được chuyển lên khoa Hồi sức cấp cứu.

Bệnh nhân T.T.B.N. (23 tuổi), N.T.M.Y. (17 tuổi) và L.T.B.T., đều đã được cho về sau khi cấp cứu.

"Trong các bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận, trường hợp chị L.B.T. chuyển lên tuyến trên và trường hợp chị D. tương đối nặng, tính mạng vẫn còn nguy hiểm" - nguồn tin cho biết.

 

Thông tin mới vụ sập dàn đèn sân khấu ở Bình Dương khiến nhiều người bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 4/12, công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập khung sắt giàn đèn chiếu sáng được lắp đặt tại sân khấu nhạc nước trên địa bàn khiến nhiều người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức sự kiện là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ong Vàng, trụ sở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện. Sự kiện này đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra sự việc tại khu vực xảy ra gió mạnh và mưa. Sân khấu nhạc nước nói trên mới được khai trương một ngày nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho công nhân và cư dân quanh khu vực.

Trước đó, tối 3/12, nhiều người dân đến khu vực sân khấu nhạc nước nằm trong công viên thuộc phường Hòa Phú để xem chương trình nhạc nước. Trong lúc nhiều người dân đứng bên dưới để xem thì giàn đèn chiếu sáng bằng khung sắt tại sân khấu bất ngờ đổ sập, đè trúng nhiều người đứng bên ngoài.

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng đã chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường phong tỏa, ghi lời các nhân chứng đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố tai nạn trên.

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