Nhìn thấy Tỏa nhắn tin với người khác, Huy ra tay giết chết vợ “hờ”. Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Huy (22 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) để điều tra hành vi giết người. Theo đó vì ghen tuông, Huy đã ra tay giết chết vợ “hờ”. Nạn nhân là Đặng Kim Tỏa (18 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Theo thông tin trên Tổ quốc, cả hai sống chung với nhau từ 2017, có 1 con chung nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, Huy và vợ "hờ” thuê phòng tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) sinh sống.

Nam thanh niên giết chết vợ 'hờ' 18 tuổi - Ảnh: Internet Trong lúc sống chung, vì Huy ghen tuông nên cặp đôi thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi vã. Vào lúc 6 giờ ngày 9/3, sau khi chở con đi học, Huy và vợ về phòng thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, đối tượng này bỏ đi ngủ. Khi tỉnh dậy, Huy thấy vợ đang nhắn tin với người khác. Vì ghen tuông, đối tượng dùng tay bóp cổ Tỏa khiến nạn nhân tắt thở. Sau khi gây án, Huy ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Giết vợ sắp cưới vì nhắn tin với người lạ Cách đây không lâu tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng tương tự. Theo đó đối tượng Nguyễn Đại Chung (30 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và L.T.T (30 tuổi, cùng quê Thừa Thiên - Huế) sống chung nhiều năm ở phòng trọ tại thị xã Phú Mỹ và có dự định kết hôn. Người chồng giết chết vợ sắp cưới vì ghen tuông - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vào rạng sáng 8/2 Chung phát hiện T. nhắn tin, nói chuyện điện thoại với người khác nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Chung bóp cổ vợ vợ sắp cưới khiến nạn nhân bất tỉnh. Mặc dù Chung đã đưa chị T. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận giết chị T. vì ghen tuông. Chung khai từ trước Tết đã phát hiện vợ sắp cưới hay nhắn tin, trò chuyện với người đàn ông khác qua Zalo. Vào ngày xảy ra sự việc, Chung phát hiện chị T. vào nhà vệ sinh nhắn tin, nói chuyện với người khác nên ghen tuông, ra tay giết người.

Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

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