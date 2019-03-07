Phát hiện bạn gái nhắn tin xưng vợ chồng với người lạ, thiếu niên 17 tuổi hẹn tình địch ra ngoài rồi đâm chết.

Chiều qua (6/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tiến hành điều tra, làm rõ và xác định được nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong tại ngõ 360 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nạn nhân là anh N.H.T (sinh năm 1999, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) bị P.T.T (sinh năm 2002, ở xã Lộc An, TP Nam Định) sát hại.

Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 3/3, anh N.H.T có nhờ bạn mình là anh T.V.T (sinh năm 1999, ngụ cùng xã) chở đến ngõ 360 Nguyễn Bính có việc.

Khi đến nơi, anh V.T đứng chờ bên ngoài còn H.T đi vào bên trong. Bất ngờ anh H.T bị một đối tượng dùng dao lao đến đâm 1 nhát vào ngực khiến anh ngã gục và tử vong sau đó không lâu.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Công lý

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Khoảng 1 giờ sau, cơ quan xác định nghi phạm gây án là P.T.T (sinh năm 2002, ở xã Lộc An, TP. Nam Định).

Tại cơ quan điều tra, P.T.T đã thừa nhận hành vi giết người. Theo đó, P.T.T có người yêu 22 tuổi (làm nhân viên nhà hàng ở TP. Nam Định). Cách đây không lâu, P.T.T phát hiện người yêu nhắn tin với người lạ nên nổi cơn ghen.

Để giải quyết vụ việc, P.T.T lấy điện thoại của người yêu hẹn tình địch là anh N.H.T đến ngõ 360. Tại đây, đối tượng này dùng dao đâm chết tình địch.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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