Thấy bạn gái 22 tuổi nhắn tin xưng 'vợ chồng' với trai lạ, thiếu niên 17 tuổi dụ 'tình địch' tới đâm chết

Tin nóng 07/03/2019 10:02

Phát hiện bạn gái nhắn tin xưng vợ chồng với người lạ, thiếu niên 17 tuổi hẹn tình địch ra ngoài rồi đâm chết.

Chiều qua (6/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tiến hành điều tra, làm rõ và xác định được nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong tại ngõ 360 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nạn nhân là anh N.H.T (sinh năm 1999, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) bị P.T.T (sinh năm 2002, ở xã Lộc An, TP Nam Định) sát hại.

Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 3/3, anh N.H.T có nhờ bạn mình là anh T.V.T (sinh năm 1999, ngụ cùng xã) chở đến ngõ 360 Nguyễn Bính có việc.

Khi đến nơi, anh V.T đứng chờ bên ngoài còn H.T đi vào bên trong. Bất ngờ anh H.T bị một đối tượng dùng dao lao đến đâm 1 nhát vào ngực khiến anh ngã gục và tử vong sau đó không lâu.

Thấy bạn gái 22 tuổi nhắn tin xưng 'vợ chồng' với trai lạ, thiếu niên 17 tuổi dụ 'tình địch' tới đâm chết - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Công lý

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Khoảng 1 giờ sau, cơ quan xác định nghi phạm gây án là P.T.T (sinh năm 2002, ở xã Lộc An, TP. Nam Định).

Tại cơ quan điều tra, P.T.T đã thừa nhận hành vi giết người. Theo đó, P.T.T có người yêu 22 tuổi (làm nhân viên nhà hàng ở TP. Nam Định). Cách đây không lâu, P.T.T phát hiện người yêu nhắn tin với người lạ nên nổi cơn ghen.

Để giải quyết vụ việc, P.T.T lấy điện thoại của người yêu hẹn tình địch là anh N.H.T đến ngõ 360. Tại đây, đối tượng này dùng dao đâm chết tình địch.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nghi án cụ ông 61 tuổi sát hại vợ đi xuất khẩu lao động 20 năm về vì ghen tuông

Nghi án cụ ông 61 tuổi sát hại vợ đi xuất khẩu lao động 20 năm về vì ghen tuông

Trở về từ Hàn Quốc sau hơn 20 năm đi xuất khẩu lao động, bà Chu Thị Hà được người thân phát hiện tử vong với vết cứa trên cổ.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người vì ghen giết người ở Nam Định

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 59 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào