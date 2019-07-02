Thanh Hóa: Bác gái nổi điên chém hai cháu ruột, bé 3 tuổi vỡ sọ nguy kịch

Tin nóng 02/07/2019 15:10

Hai bé gái bị chém chỉ mới 3 và 5 tuổi, trong đó bé 3 tuổi vỡ sọ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hôm nay (2/7), trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ban Công an xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái bị chém vỡ sọ. Nạn nhân là bé N.T.Y.N (sinh năm 2016). Ngoài ra, bé N.T.Y.C (sinh năm 2014) cũng bị thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ hôm qua (1/7) tại gia đình ông N.V.H (ngụ thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương). Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị N.T.H (sinh năm 1983, con ông H.) vì trời quá nóng nên lên cơn thần kinh dẫn đến việc đánh, chém 2 cháu ruột (con của em trai chị H.).

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Bé gái 3 tuổi bị bác ruột chém vỡ sọ, nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc khiến bé C. bị thương ở vùng trán còn bé 3 tuổi bị vỡ sọ. Ngoài ra, người bác này còn chém một nhát vào vai của nạn nhân. May mắn ngay lúc này ông H. về nhà, can ngăn và gọi người đưa bé gái bị thương nặng đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Được biết, chị H. bị thần kinh đã lâu, vừa mới được đưa về nhà cách đây ít ngày. Có thể vì thời tiết gần đây nóng bức khiến chị H. phát bệnh, không điều khiển được hành vi. Hiện người này đang được gia đình quản thúc.

Về phần nạn nhân, nhờ được đưa cấp cứu kịp thời, sau khi phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được theo dõi điều trị.

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