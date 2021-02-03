Thái Bình: Hơn 8.200 người trở về từ vùng dịch, số ca F1 tăng cao

Tin nóng 03/02/2021 10:27

Theo ghi nhận từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình, thời điểm cận Tết Nguyên đán, dòng người từ các nơi đổ về quê nhà ngày càng tăng cao. Trong đó có cả những trường hợp đã từng có mặt tại các ổ dịch COVID-19 lớn.

Theo thống kê tình hình dịch bệnh của cơ quan y tế địa phương tỉnh Thái Bình, từ ngày 18/1 đến nay, số ca F1 đang theo dõi là 77 trường hợp; số ca F2 là 620 trường hợp. Đáng chú ý, tất cả 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn đều có ca F1. Nhiều nhất là huyện Thái Thụy: 49 ca (đây đang là ổ dịch), tiếp đến là huyện Quỳnh Phụ 11 ca F1, huyện Tiền Hải có 8 ca F1.

Tính đến 19 giờ tối 2/2, tỉnh Thái Bình ghi nhận 8.214 trường hợp nguy cơ trở về từ các địa phương hiện có các ổ dịch. Trong đó, công dân từ Quảng Ninh về địa bàn Thái Bình là hơn 3.600 người, đặc biệt có 160 người xuất phát từ Vân Đồn (nơi đang có ổ dịch). Còn tại Hải Dương có tới 325 trường hợp từ Chí Linh (nơi đang bùng phát dịch mạnh) trở về tỉnh Thái Bình.

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Chốt kiểm dịch ở cầu Tân Đệ (Thái Bình) - Ảnh: Báo Nhân Dân

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình nêu rõ chỉ thị: Tất cả những người từ ổ dịch về địa phương bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, nếu không buộc phải quay về nơi xuất phát. Hiện, tỉnh Thái Bình đã yêu cầu tất cả 8/8 huyện, thành phố bố trí sẵn các khu cách ly tập trung. Còn các công dân từ những nơi không phải là ổ dịch được đi đến tỉnh Thái Bình một cách bình thường. Các chốt kiểm dịch đặt ở đầu mối giao thông với các tỉnh lân cận thực hiện phương châm tạo điều kiện tối đa cho người và phương tiện lưu thông trong dịp Tết, không ngăn sông cấm chợ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin tố giác, phát giác những người từ ổ dịch trở về, hoặc có triệu chứng nghi mắc bệnh nhưng không tự giác khai báo y tế hoặc thực hiện cách ly. Đặc biệt là mỗi người phải nâng cao ý thức cá nhân trong quá trình phòng chống dịch COVID-19.

Liên quan đến việc xử phạt nghiêm các trường hợp làm rối loạn tình hình dịch bệnh, Công an huyện Kiến Xương vừa xử phạt đối tượng Lê Đức Thế (SN 2002, trú tại Kiến Xương) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi tung tin đồn sai sự thật về diễn biến dịch COVID-19.

Thái Bình: Hơn 8.200 người trở về từ vùng dịch, số ca F1 tăng cao - Ảnh 2

80% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới không có triệu chứng, nguy cơ bỏ sót bệnh cao

80% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới không có triệu chứng, nguy cơ bỏ sót bệnh cao

Qua quá trình sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, Bộ Y tế nhận định có khoảng 80% ca mắc Covid-19 trong đợt dịch lần này không có triệu chứng. Đây là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng vì nguy cơ bỏ sót ca bệnh là rất cao.

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Từ khóa:   COVID-19 Thái Bình COVID-19 ở Việt Nam Covid-19

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