Bé gái đến nhà vệ sinh công cộng để tắm thì bị Tiến từ nhà vệ sinh nam trèo sang khống chế, dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, gã đồi bại kéo nạn nhân ra khu đất trống gần đó để tiếp tục giở trò đồi bại.

Hôm nay (22/2), Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết đối tượng Kiên Ngọc Minh Tiến (37 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) đã đến cơ quan công an đầu thú hành vi Hiếp dâm. Nạn nhân là em N.T. (14 tuổi, ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh).

Kiên Ngọc Minh Tiến hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở nhà vệ sinh công cộng - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Tiến khai nhận, chiều 14/2 (tức 29 Tết), em N.T. cùng mẹ đến khu vực huyện Vũng Liêm để bán hàng Tết.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bé T. đến nhà vệ sinh công cộng để tắm thì bị Tiến từ nhà vệ sinh nam trèo sang khống chế và dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, "yêu râu xanh" kéo bé T. ra khu đất trống gần đó để tiếp tục giở trò đồi bại. Nạn nhân kêu cứu và chống cự quyết liệt nhưng Tiến vẫn không buông tha.

Thấy con gái đi tắm mãi không về nên người mẹ đi tìm và nghe được tiếng kêu cứu, chạy tới nơi thì Tiến đã bỏ trốn.

Biết không thể thoát tội, Tiến ra cơ quan công an đầu thú vào tối 21/2. Tại đây, đối tượng đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại thời điểm hiếp dâm bé T., đối tượng có sử dụng ma tuý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khi thấy bé gái 10 đi hái rau một mình, Bùi Văn Huỳnh dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng hiếp cháu bé - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu tại huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cũng xảy ra vụ án hiếp dâm trẻ em gây rúng động dư luận. Nghi phạm là Bùi Văn Huỳnh (35 tuổi, trú tại địa phương) đã xâm hại tình dục bé bé B.T.M.T. (10 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Huỳnh khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 9/2, trong lúc đi chăn trâu, đối tượng thấy bé T. đi hái rau một mình nên dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng hiếp cháu bé.

Đến 16 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện bé T. trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, thân thể có nhiều vết thương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xót cảnh hai bé gái chưa đến 10 tuổi đau đớn vì bị cậu ruột hiếp dâm Không chỉ hiếp dâm hai cháu gái ruột, A Thấc còn hiếp dâm bé gái hàng xóm. Thời điểm xảy ra sự việc, cả ba nạn nhân đều chưa đầy 10 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-o-nha-ve-sinh-cong-cong-be-gai-bi-yeu-rau-xanh-hiep-dam-2-lan-272487.html