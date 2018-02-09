Lợi dụng lúc bé gái 8 tuổi đến nhà mình chơi, gã hàng xóm U50 đã giờ trò đồi bại tận 2 lần khiến gia đình bị hại vô cùng phẫn nộ.

Ngày 8/2, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phước (46 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé gái N.B.N. (8 tuổi, hàng xóm của Phước).

Trước đó vào ngày 5/2, gia đình bé gái làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Văn Phước giở trò đồi bại với N. Qua quá trình điều tra xác minh, lấy lời khai những bên liên quan và thu thập chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Phước.

Đối tượng Nguyễn Văn Phước bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm bé 8 tuổi - Ảnh: PNVN

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phước đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. "Yêu râu xanh" khai đã giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi tận 2 lần. Lần đầu tiên vào tối ngày 26/1, khi bé N. đến nhà Phước chơi, hắn đã hiếp dâm bé gái và dặn không được kể chuyện này cho ai biết. Hơn 1 tuần sau, gã đồi bại tiếp tục xâm hại bé N. lần thứ hai.

Khoảng 23 giờ ngày 4/2, bà L. (bà ngoại bé N.) đi làm về không thấy cháu gái đâu nên hoảng hốt đi tìm xung quanh xóm. Sau đó, thấy bé N. đang ở nhà Phước cùng nhiều biểu hiện lạ nên bà sinh nghi. Về nhà, bà L. gặng hỏi mãi thì N. khai mình bị Phước cởi quần để làm chuyện người lớn. Hôm sau, bà làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Bến Cầu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình bé gái, người dân địa phương không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cha em bị tâm thần nhẹ, mọi gánh nặng kiếm sống đều đổ dồn lên vai người mẹ cùng công việc làm thuê cuốc mướn.

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