Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Huỳnh khai nhận trong lúc đi chăn trâu, đối tượng thấy bé gái 10 tuổi đi hái rau một mình nên dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng hiếp cháu bé.

Hôm nay (10/2), Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) xác nhận, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Bùi Văn Huỳnh (35 tuổi, trú tại địa phương) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé B.T.M.T. (10 tuổi), nghi bị Huỳnh xâm hại tình dục.

Khi thấy bé gái 10 đi hái rau một mình, Bùi Văn Huỳnh dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng hiếp cháu bé - Ảnh: Zing

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 9/2, Công an huyện Yên Thủy nhận được lời kêu cứu của anh B.V.L. (59 tuổi, trú tại địa phương) với nội dung như sau: Khoảng 16 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện bé T. trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, thân thể có nhiều vết thương và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Vào cuộc điều tra, xác định vụ việc có dấu hiệu hiếp dâm trẻ em, tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xác minh làm rõ nghi phạm.

Từ lời khai của nạn nhân và kết quả khám nghiệm, Công an huyện Yên Thủy nhận định bé gái bị tấn công tình dục. Đồng thời xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Bùi Văn Huỳnh (35 tuổi, trú tại xóm Đầm, xã Bảo Hiệu). Tuy nhiên hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo một chiến sĩ công an huyện Yên Thủy, đơn vị đã huy động 70 chiến sĩ công an trong đơn vị, công an xã nơi xảy ra vụ việc cùng lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột ở xã Hữu Lợi (cùng huyện, cách hiện trường khoảng 5 km) nên đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Huỳnh bước đầu khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 9/2, trong lúc đi chăn trâu, đối tượng thấy bé T. đi hái rau một mình nên dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng hiếp cháu bé.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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