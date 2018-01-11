Ông bố cho 3 con uống thuốc sâu rồi tự tử có nguy cơ đi tù vì tội Giết người

Tin nóng 11/01/2018 16:21

Theo luật sư, căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi của người cha đã phạm vào tội Cố ý giết người. Mức án phải chịu có thể từ 12 năm đến 20 năm, thậm chí tù chung thân hoặc tử hình.

Liên quan đến vụ việc anh Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống sau đó tự sát nhưng bất thành, Phụ nữ & Gia đình đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Ban Luật - Công ty TNHH MTV) để tìm hiểu sự việc.

Ông bố cho 3 con uống thuốc sâu rồi tự tử có nguy cơ đi tù vì tội Giết người - Ảnh 1
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo luật sư Tuấn, căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi của anh Sơn đã phạm vào tội Cố ý giết người. Mức án phải chịu có thể từ 12 năm đến 20 năm, thậm chí tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 123 Bộ luật hình sự quy định về tội Giết người như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

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Chị Liên đang chăm sóc cho bé Quế Trinh (7 tuổi) - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Như đã đưa tin, tối 8/1, anh Lương Hồng Sơn pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống rồi tự sát nhưng bất thành. Ba bé bị cha ruột đầu độc là Tuấn Anh (10 tuổi), Quế Trinh (7 tuổi) và Thanh Nhân (5 tuổi). Hiện 3 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Còn anh Sơn đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sáng nay (11/1), anh Sơn đã tỉnh lại và làm việc với Công an tỉnh Hậu Giang. Anh khai do mâu thuẫn vợ chồng khiến bản thân nghĩ quẩn và hành động dại dột như trên. Người cha rất hối hận với hành vi của mình.

Hiện tại, 3 bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, tình trạng co giật và mê sảng đã giảm. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán có thể sau này các bé sẽ bị di chứng về thần kinh.

Ông bố cho 3 con uống thuốc sâu rồi tự tử có nguy cơ đi tù vì tội Giết người - Ảnh 3
Bé Tuấn Anh (10 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây khoảng 1 tháng, thấy nhà không còn tiền mà Tết lại sắp đến, chị Phạm Thị Liên (28 tuổi, vợ anh Sơn) nhắn nhủ chồng ở nhà chăm con để mình lên Sài Gòn buôn bán, kiếm thêm chút tiền mua quần áo mới cho mấy đứa nhỏ. Nghe vậy, anh Sơn vốn tính ghen tuông nhất định không chịu vì sợ vợ bỏ theo nhân tình. Tuy nhiên, chị Liên vẫn quyết định lên chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) buôn bán. 

Mới đây, chị nhận được cuộc gọi của con gái lớn 13 tuổi đòi lên thành phố với mẹ. Sáng 8/1, chị về quê đón các con nhưng chỉ gặp được con gái lớn. Các bé nhỏ được bố dặn thầy cô không cho mẹ đón nên chị Liên không làm gì được.

Khi biết vợ định đưa các con đi mà không nói tiếng nào với mình, anh Sơn vô cùng tức giận. Đến tối cùng ngày, người cha pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống rồi cũng uống để tự tử. Sau đó, 3 bé bị đau bụng, nôn ói nên chạy sang nhà ông bà nội kêu cứu. Cả 4 cha con anh Sơn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, làm rõ.

Lời khai của người cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống

Lời khai của người cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống

Công an đã làm việc với người cha pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi đưa cho 3 con nhỏ uống. Các bác sĩ cũng cho biết, hiện các bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng sau này có thể bị biến chứng về não.

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