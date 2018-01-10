Vụ bố cho 3 con uống thuốc sâu rồi tự tử: Người mẹ đau đớn tiết lộ nguyên nhân

Tin nóng 10/01/2018 10:43

Do hoàn cảnh khó khăn, chị Liên nhắn nhủ chồng ở nhà chăm con để mình lên Sài Gòn buôn bán, kiếm thêm chút tiền mua quần áo Tết cho mấy đứa nhỏ. Không ngờ, anh Sơn lại ghen tuông, nghĩ vợ bỏ theo nhân tình nên cho 3 con uống sữa pha thuốc trừ sâu rồi tự tử theo.

Tối 9/1, Cơ quan Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vào cuộc điều tra vụ việc anh Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp) pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống, sau đó tự sát nhưng bất thành.

3 bé bị cha ruột đầu độc tên Tuấn Anh (10 tuổi), Quế Trinh (7 tuổi) và Thanh Nhân (5 tuổi). Hiện 3 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Còn anh Sơn đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

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Bé Tuấn Anh (10 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ - Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với Vietnamnet, ông Lương Văn Thời (ông nội 3 bé) cho biết anh Sơn và chị Nguyễn Thị Kim Liên (28 tuổi, quê An Giang) đã kết hôn được 14 năm. Cả hai sinh được 4 người con. Trước đây anh Sơn làm nghề phụ hồ nhưng vì bệnh tật, sức khỏe giảm sút nên chuyển qua chạy xe ôm kiếm sống.

Vụ bố cho 3 con uống thuốc sâu rồi tự tử: Người mẹ đau đớn tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 2
Ông Thời (áo xanh) vẫn hết sức bàng hoàng trước hành động dại dột của con trai - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây khoảng 1 tháng, thấy nhà không còn tiền mà Tết lại sắp đến, chị Liên nhắn nhủ chồng ở nhà chăm con để mình lên Sài Gòn buôn bán, kiếm thêm chút tiền mua quần áo mới cho mấy đứa nhỏ. Nghe vậy, anh Sơn vốn tính ghen tuông nhất định không chịu vì sợ vợ bỏ theo nhân tình. Tuy nhiên, chị Liên vẫn quyết định lên chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) buôn bán. 

Gần đây, con gái lớn (13 tuổi) liên tục gọi điện thoại cho mẹ đòi được đi cùng, nếu không sẽ bỏ nhà đi. Sợ con làm liều, chị Liên về quê định đưa tất cả các con lên TPHCM nhưng chỉ đón được con gái lớn. Các bé nhỏ được bố dặn thầy cô không cho mẹ đón nên chị Liên không làm gì được.

Vụ bố cho 3 con uống thuốc sâu rồi tự tử: Người mẹ đau đớn tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 3
Chị Liên đang chăm sóc cho bé Quế Trinh (7 tuổi) - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Sáng ngày 8/1, chị đưa con gái lớn lên TPHCM thì nhận được điện thoại của chồng bắt về. Khi biết vợ định đưa các con đi mà không nói tiếng nào với mình, anh Sơn vô cùng tức giận.

Đến tối cùng ngày, người cha pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống rồi cũng uống để tự tử. Sau đó, 3 bé bị đau bụng, nôn ói nên chạy sang nhà ông bà nội kêu cứu. Cả 4 cha con anh Sơn được đưa vào Bệnh viện Long Mỹ (Hậu Giang) cấp cứu, vì tình hình nguy cấp nên được chuyển lên TP Cần Thơ.

Bác sĩ chẩn đoán cả 3 bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, đã tiến hành rửa ruột, cho uống thuốc đối kháng và than hoạt tính. Tình hình vẫn còn nguy hiểm vì bệnh nhi còn mê sảng và co giật. 

Nghe tin dữ, chị Liên bắt xe về thẳng bệnh viện để chăm sóc các con. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình khó khăn và tương lai bệnh tật của những đứa trẻ, người mẹ ứa nước mắt bất lực.

Cha trộn thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống

Cha trộn thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống

Sau khi chị Liên đưa con gái lớn lên TP.HCM, anh Sơn trộn thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống. Người đàn ông này cùng các con đều bị ngộ độc nặng.

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