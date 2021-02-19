Nữ giáo viên về Hải Dương đón Tết mặc cho hiệu trưởng không duyệt, khai báo y tế 'về Hà Nội'

Cụ thể, nữ giáo viên kể trên có xin phép về Hải Dương ăn Tết nhưng Hiệu trưởng nhà trường không đồng ý. Đến ngày 8/2, nữ giáo viên báo cáo Hiệu trưởng xin phép lên Hà Nội đón Tết với anh trai và được khuyến cáo không nên đi vì đã có nơi có dịch.

Tối ngày 18/2, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng cho biết đang bàn xử lý vụ việc một nữ giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn tên là H.T.T. (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) khai báo y tế không trung thực sau khi về quê ở Hải Dương đón Tết rồi trở lại Hải Phòng.

Ngày 15/2, nữ giáo viên H.T.T. trở về nhà tại Hải Phòng và khai báo với tổ dân phố và phường An Dương đã đến Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội và về ngay trong ngày.

Tuy nhiên, đêm ngày 11/2, khi Hiệu trưởng gọi điện kiểm tra thì nữ giáo viên này cho biết đang đón Tết tại Hà Nội. Nữ giáo viên này sau đó được yêu cầu khai báo y tế với UBND phường và thực hiện phòng chống dịch theo quy định khi quay lại Hải Phòng.

Nhưng nữ giáo viên này đã khai báo không trung thực. Lịch trình chính xác của cô như sau:

Chiều ngày 9/2, nữ giáo viên T. bắt xe buýt đến ga Dụ Nghĩa (An Dương, Hải Phòng), sau đó được chồng đón bằng xe riêng về xóm Nam, thôn Song Đông, xã Tân An, Thanh Hà, Hải Dương.

Sáng ngày 10/2, giáo viên T. đi chợ Nứa, trong quá trình đi có đeo 2 khẩu trang và tuân thủ giãn cách.

Chiều tối ngày 11/2, giáo viên T. lên nhà bố mẹ ở xóm Tràng, xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để thắp hương và về ngay. Tại đây, bà T. tiếp xúc với bố, mẹ, chồng và em gái. Trong các ngày Tết Tân Sửu, gia đình khóa cửa không tiếp khách.

Khoảng 14H30 ngày 15/2, giáo viên T. đi xe riêng cùng chồng tới ga Dụ Nghĩa và đi xe buýt về nhà riêng (ở phố An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng). Trên xe buýt có ít người và ngồi giãn cách, không nói chuyện.

Khoảng 11h ngày 16/2, giáo viên T. đi chợ Máy Đá (quận Lê Chân) đeo 2 khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, sau đó về nhà ngay, không đi đâu.

Ngày 17 và ngày 18/2, giáo viên T. ở nhà, không đi đâu và không tiếp xúc với ai. Hiện tại sức khỏe của giáo viên này tốt, không ho, không sốt, nhiệt độ cơ thể 36,2 độ.

Chiều ngày 18/2, Trường THPT Trần Nguyên Hãn đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng. Hiện nữ giáo viên cùng những người liên quan đã được đưa đi cách ly tập trung.

