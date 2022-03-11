Tại một nhà máy ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, một nữ công nhân người Việt Nam khoảng 30 tuổi đã tử vong vì bị hút vào máy trộn carbon.

Vào sáng ngày 11/3, theo đồn cảnh sát thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, lúc 4h30 chiều ngày 10, tại một nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn, cô A (30 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam) bị hút vào một chiếc máy trộn carbon và chết tại chỗ.

Nạn nhân A được phát hiện đã tử vong trong tư thế tay đeo găng tay cao su của A bị hút vào máy trộn cacbon (60X80cm). Trước đó, A đang làm việc một mình, công xưởng không có ai khác.

Nhà máy hiện chỉ có 10 công nhân, vì vậy không bị kết thành tội vi phạm Luật tai nạn lao động nghiêm trọng.

Nạn nhân A được xác định là người đang cư trú bất hợp pháp. Cô có chồng là người Việt Nam, hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Một viên cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của A”.

Theo Dispatch

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