Người đàn ông quốc tịch Nhật Bản được phát hiện tử vong tại khách sạn ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã được công bố mắc COVID-19 ngày 15/2. Kết quả giải trình tự gene của bệnh nhân cho thấy nhiễm biến thể nCoV nhóm 20C, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam.

Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 sáng ngày 24/2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, kết quả giải trình tự gene bệnh nhân 2229 (là người Nhật tử vong tại Hà Nội) cho biết, bệnh nhân nhiễm biến thể nCoV nhóm 20C, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam.

Theo lãnh đạo ngành y tế, chủng virus này lưu hành chủ yếu tại Hàn Quốc, Srilanka, Đài Loan, Ấn Độ, có tốc độ lây nhiễm không cao, tuy nhiên hiện chưa rõ mức độ tăng độc lực.

Biến thể nCoV nhóm 20C này là biến chủng nCoV thứ 5 ghi nhận tại Việt Nam kể từ giữa năm ngoái đến nay. Trước đó, 4 biến chủng nCoV khác được Việt Nam ghi nhận xuất phát từ chủng gốc Vũ Hán, gồm Anh, Nam Phi, Rwanda châu Phi và một đột biến thể G (đợt dịch Đà Nẵng tháng 7/8/2020).

Thông tin thêm, ngành y tế đã xét nghiệm, phân lập virus 28 mẫu bệnh nhân Hải Dương, 8 mẫu tại Quảng Ninh đều là thuộc nhóm biến chủng Anh. Riêng có mẫu bệnh nhân ở thành phố Hải Dương ghi nhận nhiễm biến chủng Nam Phi. Do đó, ngành y tế đang tiến hành xét nghiệm gene diện rộng để xem tại sao có chủng này ở thành phố Hải Dương.

Trước đây, các chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới luôn cảnh báo dù số người mắc Covid-19 đang giảm mạnh nhưng dịch hoàn toàn có thể bùng phát vì có nhiều biến chủng xuất hiện.



Bệnh nhân người Nhật Bản mắc chủng nCoV mới - Ảnh minh họa: TTXVN

Được biết, bệnh nhân 2229 là nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia Công ty TNHH Mitsui Việt Nam, nhập cảnh ngày 17/1 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Người này được cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM từ 17 đến 31/1, kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với nCoV vào các ngày 17 và ngày 31/1.

Ngày 1/2, ông bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ. Từ ngày 1/2 đến 13/2, ông đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Đến khoảng 19h ngày 13/2, ông được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn. Theo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2 của bệnh nhân dương tính với nCoV.

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