Người mẹ chôn sống con sơ sinh ở Bình Thuận tên T.T.A.K., 40 tuổi, không biết chữ, là người dân tộc Chăm.

Hôm nay (30/5), cơ quan chức năng huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính người mẹ chôn sống con sơ sinh ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Bà K. chỉ chỗ chôn con mới sinh - Ảnh: Zing

Theo đó, người mẹ tên T.T.A.K., 40 tuổi, dân tộc Chăm, không biết chữ, đang sinh sống tại thôn Phò Trì. Bà K. đã có chồng và hai con (học lớp 8 và học lớp 2). Chị Nguyễn Thị Trúc, người phát hiện cháu bé bị chôn dưới gốc keo trong vườn tràm chính là em dâu của bà K.

Chiều cùng ngày, cán bộ hội phụ nữ xã Tân Thắng đã đưa bà K. đến Bệnh viện La Gi cho con bú và làm các thủ tục cần thiết để nhận lại con.

Bà K. cho biết, kể từ khi mang thai đứa bé thứ ba, bà thường xuyên bị chồng chửi mắng, đánh đập vì nghi bà ngoại tình. Nửa đêm 25/5, khi chuyển dạ, bà K. tự mình ra sau vườn sinh con. Đứa bé sinh ra bị rơi vào đống tôn nên bị thương ở mặt. Bé không khóc và được mẹ bế vào nhà để lên giường.

Bé trai bị chôn sống may mắn được cứu kịp thời - Ảnh: VOV

Lúc này, người chồng ngủ say không biết gì. Rạng sáng 26/5, bà ra vườn tràm gần nhà đào đất rồi chôn đứa bé xuống.

Sau đó, cháu bé đã được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, người dính đầy đất cát. Trên má trái có một vết cắt sâu, dài khoảng 4 cm. Ngay khi được phát hiện, chính quyền xã Tân Thắng đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi. Hiện tại, em bé đã khỏe mạnh, bú tốt, da dẻ hồng hào.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hàm Tân điều tra, làm rõ.

Người chôn sống bé sơ sinh ở Bình Thuận có thể bị truy tố tội giết người, mức án cao nhất là tử hình Hoàn cảnh đáng thương của bé trai khiến đông đảo mọi người thương xót, đồng thời vô cùng phẫn nộ trước hành vi nhẫn tâm chôn cháu bé xuống đất.

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