Nghi án con trai sát hại mẹ giáo viên rồi quyên sinh: Giải quyết vụ án ra sao?

Tin nóng 11/07/2021 22:18

Trong vụ nghi án con sát hại mẹ giáo viên rồi tự sát tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo luật sư cho biết nếu đủ căn cứ xác định không có người thứ 3 tham gia vào cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án.

Theo Thanh Niên, khoảng 8 giờ ngày 10/7, con trai học lớp 2 của chị L.T.T (49 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện mẹ nằm gục dưới vũng máu ở khu vực bếp. Tiếp đó, cháu trai này vào phòng ngủ thì phát hiện anh ruột là H.V.H (18 tuổi) đã tử vong trên giường ngủ vết cắt ở cổ.

Cháu trai đã nhanh chóng chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức cùng Công an xã Nghĩa Thành đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Nguồn tin Thanh Niên cho biết, H. là học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa thi tốt nghiệp phổ thông xong.

Theo Tiền Phong, vụ án mạng xảy ra lúc chồng của nạn nhân đã đi làm. Cháu H. mới vừa thi xong tốt nghiệp THPT. Còn chị T. là giáo viên trường tiểu học Nghĩa Thành. 

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Bên ngoài hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Tiền Phong

Nguồn tin từ Công an Nhân dân cho hay, một số hàng xóm nhà nạn nhân nhận định, nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do người con trai có dấu hiệu tâm thần đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến người mẹ tử vong rồi tự tử.

Theo Zing News, Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) đánh giá có 2 trường hợp có thể xảy ra. Đó là H. đâm mẹ rồi tự tử hoặc có hung thủ sát hại 2 mẹ con rồi bỏ trốn. Nếu H. đâm mẹ rồi tự tử, cơ quan điều tra sẽ phải thu thập thêm chứng cứ, lời khai cùng các bằng chứng khác để củng cố căn cứ cho nhận định này.

Khi có đủ căn cứ xác minh không có thêm người thứ 3 tham gia vào vụ án mạng, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, theo quy định tại khoản 7, Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Nếu vụ việc có dấu hiệu của nghi phạm khác gây ra, cơ quan điều tra sẽ củng cố chứng cứ, khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định.

Hiện vụ án mạng ở xã Nghĩa Thành đang được cơ quan chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

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