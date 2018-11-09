Nam thanh niên dụ dỗ xâm hại bé gái lớp 1 ở sân bóng rồi thản nhiên đi chơi game

Tin nóng 09/11/2018 16:09

Sau khi làm hại bé gái 6 tuổi, đối tượng chở nạn nhân về nhà rồi thản nhiên vào quán net chơi game.

Hôm nay (9/11), Đại tá Trần Văn Xuân (Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Quang (25 tuổi, ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi xâm hại bé gái 6 tuổi.

Nam thanh niên dụ dỗ xâm hại bé gái lớp 1 ở sân bóng rồi thản nhiên đi chơi game - Ảnh 1
Sau khi làm hại bé gái 6 tuổi, đối tượng thản nhiên vào quán net chơi game - Ảnh: Zing

Trước đó vào chiều 8/11, gia đình bé N. (tên đã thay đổi, 6 tuổi, đang học lớp 1 của một trường Tiểu học ở huyện Thăng Bình) đã gửi đơn trình báo Công an huyện Thăng Bình về việc bé này nghi bị đối tượng xấu bắt cóc.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 16 giờ ngày 8/11, khi bé N. vừa ra khỏi cổng trường, Trần Văn Quang đã đến tiếp xúc, dụ dỗ bé gái lên xe chở đi. Khi đi đến một sân bóng vắng người tại huyện Thăng Bình, Quang kéo bé gái xuống xe giở trò đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Quang chở nạn nhân về gần nhà rồi thả xuống, tiếp tục vào quán net ở huyện Thăng Bình chơi game. Đối tượng lập tức bị đưa về cơ quan công an lấy lời khai. Qua đấu tranh, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nam thanh niên dụ dỗ xâm hại bé gái lớp 1 ở sân bóng rồi thản nhiên đi chơi game - Ảnh 2
Quang thừa nhận dụ dỗ bé gái rồi đưa vào sân bóng vắng người xâm hại - Ảnh: Zing

Cơ quan điều tra đã đưa bé T. vào bệnh viện làm giám định, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

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