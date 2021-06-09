Một luật gia mong CĐM đặt mình vào vị trí của Hoài Linh: ‘Chúng ta muốn gì thêm ở Hoài Linh, phải đi tù hay xin lỗi từng người?'

Trước sự tấn công dồn dập từ cư dân mạng, một vị luật sư đã lên tiếng mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn về lùm xùm NS Hoài Linh chậm giải ngân từ thiện suốt 6 tháng qua.

Trong khi dư luận vẫn đang nóng sốt về thông tin Hoài Linh "giải ngân" và sao kê chậm tiền từ thiện với vô số chi tiết được soi ra là vô lý thì mới đây, vụ Phi Nhung "ỉm" tiền từ thiện cũng bị cư dân mạng nhanh chóng đào ra. Nhiều người cho rằng Hoài Linh nên nhận Phi Nhung làm sư phụ vì so với mức độ chậm giải ngân 6 tháng của anh thì thời gian 5 năm không lên tiếng của ca sĩ Phi Nhung phải "ghi vào sổ Guinness". Khán giả lúc này chia làm hai phe, một bên lên tiếng bên vực NS Hoài Linh và cho rằng anh không liên quan gì đến ca sĩ Phi Nhung chậm giải thích tiền từ thiện nên đừng lôi thần tượng của họ vào. Một số khác vẫn cứ soi xét và cảm thấy chưa hài lòng về NS Hoài Linh trong thời gian qua.

Mới đây, chia sẻ trên Infonet luật sư Lê Ngọc Luân đã lên tiếng: “Tôi im lặng và quan sát từ thời điểm xảy ra sự việc cho đến tận hôm 5/6 Hoài Linh đăng clip dài 46 phút giải trình sự việc vì sao chậm thực hiện giải ngân tiền từ thiện. Cần phải khẳng định Hoài Linh đã sai. Xét ở góc độ sâu xa thì người có quyền lên tiếng đầu tiên phải là những người đã trao gửi quà tình thương thông qua Hoài Linh. Tuy nhiên, dư luận toàn quyền có ý kiến về sự việc này”. Luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng 'tiếng nói của dư luận là cần thiết' tuy nhiên đừng nên dùng những ngôn từ 'sỉ nhục, chà đạp' dành cho NS Hoài Linh - Ảnh: Infonet Ngoài việc cho rằng Hoài Linh đã sai trong việc chậm giải ngân tiền từ thiện, anh còn thông tin thêm: “Tôi nhận thấy, tiếng nói dư luận là cần thiết và trong một số trường hợp rất cần thiết. Nó thể hiện quyền và trách nhiệm của mỗi chúng ta phải lên tiếng trước một sự việc nào đó để giám sát và thúc đẩy cho xã hội tốt hơn. Thế nhưng, thực sự tôi thấy ớn lạnh rùng mình và xót xa trước những từ ngữ kinh khủng mà người đời đã dành cho Hoài Linh, những ngôn từ sỉ nhục, chà đạp... Đáng sợ hơn, có những ngôn từ và hình ảnh bẩn thỉu mà rất nhiều người trẻ tuổi đã nhắm đến Hoài Linh, và ngay cả một vài người được xem là đồng nghiệp của Hoài Linh cũng có những lời lẽ thật đáng buồn. Bản thân tôi thấy sợ!”.

Hoài Linh nhận rất nhiều ý kiến trái chiều thời gian qua sau vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung - Ảnh: Internet Có thể thấy, vị luật sư này cũng khá hoang mang trước sự hung hăng của một số anh hùng bàn phím. Anh cũng bày tỏ sự thông cảm cho danh hài Hoài Linh và mong mọi người đừng nên tấn công một cá nhân và có cái nhìn khách quan hơn. “Tôi đã từng chia sẻ với các đồng nghiệp rằng, tôi ủng hộ xử lý triệt để nếu Hoài Linh vi phạm pháp luật, đặc biệt nếu có gian dối trong tiền từ thiện, bởi đó là lỗi không thể tha thứ. Thế nhưng nếu Hoài Linh sai về nghiệp vụ, tình cảm thì chúng ta phải cẩn trọng trong việc phê phán, phán xét, phải làm sao đưa ra ý kiến chuẩn và mang tính xây dựng nhất, trong đó có tính tới yếu tố tình thương. Yêu thương ai là tuỳ thuộc quan điểm cá nhân mỗi người và không ai ép buộc được. Tuy nhiên, chúng ta có quyền yêu ghét ai đó nhưng không được sỉ nhục và đưa những thông tin bịa đặt để chà đạp”. Anh nêu lên quan điểm của mình. Có thể thấy thời gian qua cộng đồng mạng tấn công vào trang cá nhân của NS Hoài Linh khá nhiều, bên cạnh đó còn yêu cầu tẩy chay nam danh hài kể cả chương trình anh sắp tham gia ngồi ghế nóng. Nhiều người xem quá khích đã tấn công trang cá nhân của nam danh hài và yêu cầu tẩy chay cả chương trình anh sắp tham gia làm BGK - Ảnh: Internet Chia sẻ thêm về Hoài Linh, luật sư Lê Ngọc Luân cho biết: “Hoài Linh đã sai và ông ấy đã xin lỗi. Nhận định việc xin lỗi là thật hay giả tạo đó là quyền suy nghĩ của mỗi chúng ta. Lời xin lỗi có thể muộn nhưng đặt mình vào vị trí của ông ấy sẽ nhìn nhận khác hơn. Nếu Hoài Linh vi phạm pháp luật thì vi phạm đến đâu pháp luật sẽ xử lý đến đó. Với tôi, đây là "nghiệp" mà Hoài Linh phải trả. Vậy, chúng ta muốn gì thêm ở Hoài Linh? Phải đi tù? Phải đến xin lỗi từng người? Hay chúng ta thấu hiểu được sự việc và Hoài Linh sẽ vẫn tiếp tục cống hiến những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa như thời gian qua”. NS Hoài Linh cũng đã lên tiếng giải thích trong clip dài 46 phút việc chậm giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến trái chiều vẫn nổ ra bên cạnh các comment bênh vực và tỏ ra thông cảm. Có lẽ cư dân mạng vẫn chưa hài lòng với những giấy tờ sao kê mà nam danh hài công bố tuy nhiên thay vì tấn công dồn dập trang cá nhân của nghệ sĩ chúng ta nên dùng lời lẽ có văn hóa hơn khi nhìn nhận một vấn đề nào đó của người nổi tiếng.

Người trong ngành ‘vạch mặt’ Hoài Linh, ẩn ý kẻ 'một tay đẩy thuyền' hại Hoài Linh: 'Kẻ gần ta là kẻ hại ta mà' Một nam ca sĩ cả gan lên án danh hài Hoài Linh khiến showbiz Việt một phen chú ý, nhiều fan ruột nam danh hài cho rằng nam ca sĩ này đang đu bám tên tuổi của NS Hoài Linh để tạo sự chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-luat-gia-mong-cdm-dat-minh-vao-vi-tri-cua-hoai-linh-chung-ta-muon-gi-them-o-hoai-linh-phai-di-tu-hay-xin-loi-tung-nguoi-408236.html