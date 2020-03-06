Long An: Chồng cầm dao chém chết vợ giữa cầu rồi đứng chờ công an đến bắt

Tin nóng 06/03/2020 14:31

Thấy vợ ra khỏi phòng trọ, người chồng chạy theo, chém chết vợ ngay giữa cầu. Gây án xong, đối tượng đứng yên, chờ công an đến bắt.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ và nghi phạm Đường Thanh Tòng (sinh năm 1975) do Công an huyện Đức Hòa bàn giao để điều tra hành vi giết người.

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Vì khuyên vợ về phòng trọ không được, người chồng chém chết vợ ngay giữa cầu - Ảnh: Internet

Theo đó, đối tượng Tòng đã chém chết vợ. Nạn nhân là chị Lý Thị Diễm (sinh năm 1982) cùng sống tại nhà trọ và đi làm ở khu công nghiệp Đức Hòa với Tòng. 

Theo thông tin trên Zing, tối 5/3, hai vợ chồng Tòng xảy ra cãi vã nên người vợ đã bỏ nhà đi bộ ra đường. Thấy vậy, người chồng chạy xe máy theo sau khuyên vợ về nhà nhưng bất thành. Sau đó, khi đến cầu Đôi (thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) Tòng chặn vợ lại, dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục, tử vong tại chỗ. Được biết, khi thấy cha mẹ cãi nhau, người con gái đã can ngăn nhưng bất thành.

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Gây án xong, đối tượng Tòng đứng tại chỗ chờ công an đến bắt giữ - Ảnh: Internet

Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, đối tượng đứng tại chỗ chờ công an đến. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bắt giữ nghi phạm, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Nghe tiếng động trong phòng, người con trai chạy vào thì phát hiện cha tử vong, mẹ có biểu hiện lạ. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ án mạng thương tâm này.

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