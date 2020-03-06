Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi án vợ sát hại chồng trong phòng ngủ lúc rạng sáng

Tin nóng 06/03/2020 11:42

Nghe tiếng động trong phòng, người con trai chạy vào thì phát hiện cha tử vong, mẹ có biểu hiện lạ. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ án mạng thương tâm này.

Trao đổi với báo chí mới đây, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Suối Nghệ. 

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Hiện trường vụ án mạng thương tâm vào rạng sáng nay - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là ông Luyện Văn Ánh, 52 tuổi (trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 0 giờ 15 phút vào rạng sáng nay (6/3), con trai ông Ánh nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ phòng của cha mẹ nên vào kiểm tra. 

Lúc này, người con thấy cha nằm bất động dưới nền gạch trong phòng ngủ với phần ngực bị thương. Trong khi đó, bà Lê Thị Hải Nhạn (49 tuổi, vợ ông Ánh) liên tục đập tay vào cửa. Ngay sau đó, người con trai đã kêu cứu, nhờ mọi người giúp đỡ.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. Ngoài ra, theo thông tin trên Thanh niên, bà Nhạn mắc bệnh tâm thần hơn 10 năm nay, phải thường xuyên uống thuốc điều trị. Nhiều ngày qua, vì hết thuốc nên người phụ nữ này có dấu hiệu bệnh nặng hơn, thường xuyên nói nhảm, mắng chửi mọi người xung quanh.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có thể do phát bệnh nên người vợ giết chồng trong lúc nạn nhân ngủ say. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

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