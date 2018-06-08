Ông Lê Đình Hùng - tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình nghi phạm sinh sống cho biết, bố mẹ Tú sợ bị mọi người dị nghị nên đã chuyển đi nơi khác.
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Những ngày gần đây, vụ án nữ sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Đ.T.C.T. (SN 1995, ngụ phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) bị sát hại, cưỡng hiếp xảy ra tại nhà trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) khiến dư luận xã hội chấn động.
Clip: Lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để phục vụ công tác điều tra.
Kể từ khi nghe tin Nguyễn Anh Tú sát hại nữ sinh trường điện ảnh, cả con ngõ nhỏ vô cùng bất ngờ, thậm chí bàng hoàng không thể tin nổi. Trong mắt hàng xóm láng giềng, Tú là thanh niên có học, khá lịch sự nhã nhặn. Theo đánh giá của một số người từng tiếp xúc với đối tượng, Tú có nhiều điểm tính cách khá bất thường.
Trao đổi với saostar, ông Lê Đình Hùng - tổ trưởng tổ dân phố số 25, phường Hàng Bột cho biết, Tú sinh ra lớn lên tại đây. Tuy nhiên, nhiều năm nay Tú không còn ở với bố mẹ nữa mà ra ngoài thuê nhà để sinh sống, làm ăn.
Nhà Tú có hai anh em, dưới anh ta còn một em gái nữa. Kinh tế gia đình tuy không khó khăn nhưng cũng chẳng mấy khá giả. Bố Tú là kỹ sư mỏ địa chất đã về hưu, còn người mẹ hiện đang điều trị ung thư gan giai đoạn cuối.
Cũng theo ông Hùng, Tú có tính cách khá lập dị. Bố mẹ có căn nhà hai tầng rộng rãi nhưng lại không ở mà đi thuê trọ. Ở địa phương, đối tượng chưa từng gây gổ hay xích mích với ai, tính tình có thể nói là hiền lành nhưng lại không hề giao lưu, tiếp xúc với hàng xóm láng giềng.
Sau khi Tú gây ra chuyện tày đình, bố mẹ anh ta phải chuyển đi ở nhờ nhà họ hàng vì sợ mọi người đàm tiếu, dị nghị. Chính ông Hùng khi nghe tin Tú gây án cũng vô cùng bất ngờ dù chưa từng nói chuyện với nam thanh niên này.
Như đã đưa tin, chiều 4/6, người dân phát hiện thi thể một cô gái trẻ tại tầng 3 khu trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Qua xác minh, nạn nhân là Đ.T.C.T. (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu điện ảnh.
Trước đó, tối 3/6, T. đến phố Nguyễn Phúc Lai xem phòng trọ nhưng không thấy về. Một người thuê trọ gần đó đã nhặt được điện thoại của nữ sinh này nên mở máy gọi cho gia đình. Sau gần một ngày tìm kiếm, chiều 4/6, cậu ruột nạn nhân đã phá cửa phòng trọ, phát hiện cô gái đã tử vong trong tình trạng lõa thể nên báo công an.
Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, công an nhận định nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp trước khi sát hại.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Anh Tú. Đối tượng khai vào tối 3/6, khi nhìn thấy Đ.T.C.T. có ý định hỏi thuê phòng, hắn nảy sinh dục vọng nên dùng gạch đập đầu nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Tú ngủ qua đêm tại hiện trường, đến khoảng 14h30 ngày 4/6, hắn ta lấy ví nạn nhân rời khỏi hiện trường và sau đó bị bắt giữ ở quận Cầu Giấy.