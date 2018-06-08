Những ngày gần đây, vụ án nữ sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Đ.T.C.T. (SN 1995, ngụ phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) bị sát hại, cưỡng hiếp xảy ra tại nhà trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) khiến dư luận xã hội chấn động.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để phục vụ công tác điều tra.

Đường vào nhà đối tượng Nguyễn Anh Tú - Ảnh: Saostar

Kể từ khi nghe tin Nguyễn Anh Tú sát hại nữ sinh trường điện ảnh, cả con ngõ nhỏ vô cùng bất ngờ, thậm chí bàng hoàng không thể tin nổi. Trong mắt hàng xóm láng giềng, Tú là thanh niên có học, khá lịch sự nhã nhặn. Theo đánh giá của một số người từng tiếp xúc với đối tượng, Tú có nhiều điểm tính cách khá bất thường.

Trao đổi với saostar, ông Lê Đình Hùng - tổ trưởng tổ dân phố số 25, phường Hàng Bột cho biết, Tú sinh ra lớn lên tại đây. Tuy nhiên, nhiều năm nay Tú không còn ở với bố mẹ nữa mà ra ngoài thuê nhà để sinh sống, làm ăn.

Đối tượng Nguyễn Anh Tú - Ảnh cắt từ clip

Nhà Tú có hai anh em, dưới anh ta còn một em gái nữa. Kinh tế gia đình tuy không khó khăn nhưng cũng chẳng mấy khá giả. Bố Tú là kỹ sư mỏ địa chất đã về hưu, còn người mẹ hiện đang điều trị ung thư gan giai đoạn cuối.

Cũng theo ông Hùng, Tú có tính cách khá lập dị. Bố mẹ có căn nhà hai tầng rộng rãi nhưng lại không ở mà đi thuê trọ. Ở địa phương, đối tượng chưa từng gây gổ hay xích mích với ai, tính tình có thể nói là hiền lành nhưng lại không hề giao lưu, tiếp xúc với hàng xóm láng giềng.

Sau khi Tú gây ra chuyện tày đình, bố mẹ anh ta phải chuyển đi ở nhờ nhà họ hàng vì sợ mọi người đàm tiếu, dị nghị. Chính ông Hùng khi nghe tin Tú gây án cũng vô cùng bất ngờ dù chưa từng nói chuyện với nam thanh niên này.