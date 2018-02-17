Trong khi giết người, vì các nạn nhân kháng cự nên tay Tình bị thương. Sau khi gây án, nghi phạm vô cùng bình tĩnh khóa cửa, lái xe máy đến Bệnh viện Quân y 175 để băng bó vết thương.

Liên quan đến vụ việc gia đình 5 người ở Bình Tân bị sát hại dã man ngày giáp Tết, tối 16/2 nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) đã thừa nhận hành vi Giết người, Cướp tài sản. Hiện Tình đang bị Công an quận Bình Tân (TP.HCM) giam giữ.

Những nạn nhân bị sát hại gồm ông Mai Xuân Chinh(46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), 3 người con gồm cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi), Mai Huyền Diệp (6 tuổi). Gia đình ông Chinh làm nghề gia công máng xối inox tại địa chỉ: Số 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Tình bị bắt vào trưa mùng 1 Tết khi đang lẩn trốn ở Long An - Ảnh: Internet

Được biết, Tình được ông Chinh nhận vào làm được khoảng 2 tháng nay. Tình ham chơi, thường đi chơi game về muộn nên bà Hồng hay la rầy. Chính vì vậy mà Tình ôm hận trong lòng, nuôi quyết tâm sát hại vợ chồng ông Chinh.

Trong quá trình gây án, các nạn nhân ra sức kháng cự nên khiến Tình bị thương ở phần tay. Điều khiến mọi người phẫn nộ là dù các nạn nhân đã ngã gục trên vũng máu nhưng Tình vẫn tiếp tục xuống bếp lấy dao đâm, chém vào người họ.

Sau khi gây án, Tình bình tĩnh khóa cửa ngôi nhà cẩn thận, lấy chiếc xe tay ga của gia đình nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM băng bó vết thương. Sau đó, Tình chạy xe về huyện Cần Giuộc (Long An) lẩn trốn.

Nghi phạm bỏ học sớm, mê chơi game

Theo thông tin từ Zing, cha mẹ Tình là người ở huyện Chợ Mới (An Giang), năm 1994 thì sang huyện Tri Tôn lập nghiệp. Sau nhiều năm bán trái cây, gia đình Tình mua được gần 1 ha đất để trồng lúa. Cha mẹ Tình được nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng, rất được lòng hàng xóm.

Tình bỏ học từ năm lớp 9 vì mê game - Ảnh: Internet

Cách đây 3 năm, bị cha la mắng vì ham chơi game, tụ tập với bạn bè xấu nên Tình bỏ học. Trước khi vào làm cho gia đình ông Chinh, Tình đi bán vé số, làm phụ xe khách.

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