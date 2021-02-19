KHẨN: Yêu cầu những người đến 46 địa điểm tại Hà Nội, Hải Dương khai bao báo y tế

1.Ngân hàng Techcombank ở đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương vào khoảng 14h30’ đến 15h00 ngày 5/2/2021.

Các địa chỉ và thời gian cụ thể bao gồm:

3. Quán cắt tóc Đức Anh của anh Lê Văn Thành ở thôn Qúy Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng trong khoảng thời gian từ 15h00 đến 17h00 ngày 10/2/2021.

2. Khu vực cây ATM bên trong Ngân hàng Techcombank ở Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương vào khoảng 18h ngày 5/2.

4. Quầy bán kem đánh răng, quầy nước ngọt và quầy đông lạnh của siêu thị Intimex – đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng thời gian từ 14h00 đến 15h30 ngày 5/2/2021.

5. Quầy bánh kẹo, quầy nước ngọt và quầy đông lạnh siêu thị Intimex – đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng thời gian từ 9h đến 10h30 ngày 6/2/2021.

6. Khu vực cây xăng Vũ Long gần chân cầu Hàn thuộc P. Bình Hàn, TP Hải Dương vào khoảng thời gian từ 20h30 – 21h các ngày 27, 29, 31 tháng 01/2021; Ngày 02, 04, 06 tháng 2/2021.

7. Quán Karaoke Hương Sen ở Khu đô thị Việt Mỹ, TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2021 đến hết ngày 28/1/2021.

8. Khu vực chợ Lê Xá bên trong làng Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h đến 9h30 ngày 30/1.

9. Cửa hàng tạp hóa nhà anh Vũ Văn Nhật ở ngã tư thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h đến 9h15 ngày 7/2.

10. Khu vực siêu thị mini nhà anh Trần Huy Toán ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h30 đến 19h50 ngày 7/2.

11. Quầy thuốc Nhật Anh ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 10h đến 10h10 ngày 7/2.

12. Quán vịt Miến Hương ở Bùi Thị Cúc, P. Trần Phú, TPHD và khoảng 16h- 17h30 ngày 27/1.

13. Quầy bán cá của chị Đỗ Thị Huyền, sinh năm 1989 ở dưới gốc cây vú sữa cách ngã ba Điện Biên Phủ 20m bên trong Chợ Hồ Máy Sứ, TP Hải Dương trong khoảng thời gian từ 7h đến 13h các ngày từ 28/1 đến 8/2.

14. Quầy bán cá của chị Đỗ Thị Huyền, sinh năm 1989 ở đối diện cửa hàng bán gạo Bà Nhâm bên trong Chợ Tân Kim, TP Hải Dương trong khoảng thời gian từ 15h đến 20h các ngày từ 28/1 đến 8/2.

15. Khu vực chợ thôn Hoàng Hòa, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 7h00 đến 7h30 ngày 6/2 (đặc biệt những người đã mua gà và thịt lợn trong khoảng thời gian trên).

16. Quán Karaoke Minh Soạn ở Khu đô thị mới Việt Mỹ, TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 26/1 đến ngày 1/2.

17. Quán phở gà Phương (Trong KĐT Vinhome Ocean Park Gia Lâm) và quán cà phê tại cửa hàng KaPa trong thời gian khoảng 8h30 đến 9h30 ngày 27/1.

18. Nhà hàng Nhật Bản Sushi kei tầng 3 bên trong trung tâm thương mại Aeon Mail Long Biên, Hà Nội vào 12h30 đến 13h30 ngày 27/01/2021.

19. Siêu thị Promart Trần Phú và Vinmart Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương vào sáng ngày 29/1.

20. Đi xe taxi BKS 34A - 22690, xe 4 chỗ màu bạc, lôgô của hãng Taxi Rồng Vàng. Lái xe tên Vàng Văn Thân, sinh năm 1998 ở TT Cốc Pài, Sín Mần, Hà Giang (SĐT 0989856912) trong thời gian từ 21/1 đến hết ngày 1/2/2021.

Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phân công: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, SĐT 0979729886; đồng chí Vũ Văn Sự, SĐT 0934164666 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Cẩm Giàng số 02203786444; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tối 18/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận chị N.T.M.P. (sinh năm 1993) trú tại số 26 Hàn Giang, phường Quang Trung (TP Hải Dương) làm nhân viên Phòng giao dịch Lê Thanh Nghị (số 609 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) có kết quả dương tính với Covid-19.

Yêu cầu những người đến những điểm trên khai bao báo y tế - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, đề nghị những người đến 26 địa điểm sau hãy ở yên tại nhà và liên hệ ngay tới Trạm Y tế hoặc UBND phường, xã, thị trấn gần nhất để được hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc:

1. Phòng giao dịch Vietcombank, 609 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, từ ngày 1-9/2.

2. Văn phòng công chứng Thành Đông (38 Trần Bình Trọng, phường Trần Phú) từ ngày 1-3/2.

3. Cửa hàng tạp hóa Long Xoan, chợ Kho Đỏ, phường Nguyễn Trãi, sáng 6/2.

4. Đình Hàn Giang, phường Quang Trung, chiều 6/2.

5. Văn phòng Ecopark, đường Trần Hưng Đạo, chiều 9/2.

6. Salon tóc Thủy Bé, phố Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, chiều 10/2.

7. Chùa Tre, khu dân cư Tứ Thông, phường Tứ Minh, chiều 10/2.

8. Ngân hàng Techcombank, đường Lê Thanh Nghị, khoảng 14 giờ 15 - 15 giờ 30 ngày 5/2.

9. Cây ATM Ngân hàng Techcombank, đường Phạm Ngũ Lão, khoảng 18 giờ ngày 5/2.

10. Siêu thị Intermex, đường Nguyễn Lương Bằng, từ 14 giờ - 15 giờ 30 ngày 5/2 và từ 9 giờ - 10 giờ 30 ngày 6/2.

11. Phòng tập Yoga Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, đường Ngô Quyền, từ ngày 21-31/1.

12. Chợ Hải Tân, từ ngày 21/1 - 28/2.

13. Hiệu thuốc Phúc Nga, phố Xuân Đài, chiều 3/2.

14. Tiệm thuốc Nga Oánh, đường Lý Thường Kiệt, tối 8/2.

15. Sân tenis của Ban Dự án các khu công nghiệp, đường Thanh Niên, từ ngày 21/1 – 10/2

16. Cửa hàng cây cảnh Bách Thảo Viên (chân cầu Phú Tảo), phường Thạch Khôi, chiều 30/1.

17. Phòng giao dịch Hải Tân- Ngân hàng BIDV TP Hải Dương, sáng 5/2.

18. Cửa hàng rửa xe anh Thanh, cạnh đường sắt đường Ngô Quyền, sáng 10/2.

19. Cửa hàng loa đài Đào Minh Quang, số 93A Nguyễn Lương Bằng, ngày 4/2.

20. Cửa hàng Trường Tuyến, đường Trường Chinh, sáng 6/2.

21. Hiệu cắt tóc Thành Khuyên, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, từ 9 - 11 giờ ngày 6/2.

22. Phòng khám Đa khoa Thanh Bình, đường Trường Chinh, từ 8 giờ 30 - 9 giờ, ngày 7/2.

23. Cửa hàng tạp hóa chú Đàm, khu 8, phường Hải Tân, chiều tối 3/2.

24. Cửa hàng Oanh (đối diện tòa nhà Mandala Wyndham), phường Hải Tân, ngày 5/2.

25. Chợ cóc thuộc khu 8, phường Hải Tân, khoảng 16 giờ 30 ngày 6/2.

26. Khu vực bán rau quả giữa chợ Phú Yên, đường Tôn Đức Thắng, sáng 9/2.