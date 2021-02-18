Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiệp không sử dụng người lao động đến từ Hải Dương

Tin nóng 18/02/2021 17:21

Mới đây, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu: "Trong thời gian tỉnh Hải Dương cách ly xã hội (từ ngày 16/2 - 2/3), các doanh nghiệp không sử dụng lao động của tỉnh Hải Dương."

Theo đó, công văn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành.

Cụ thể, những người đã đến, đi từ Hải Dương về Bắc Ninh từ 00 giờ ngày 16/2 trở về trước, nếu đã đủ 14 ngày thì phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đến khi đủ 21 ngày. Còn nếu người dân có các triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở,... phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Với những người chưa đủ 14 ngày thì phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm PCR, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đến khi đủ 14 ngày; trong đó, trường hợp có các triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở,... phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với những ai đã đến, đi từ Hải Dương về Bắc Ninh từ 00 giờ ngày 16/2, nếu là công dân Hải Dương thì phải khai báo y tế, bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và đưa trở lại tỉnh Hải Dương.

Nếu là công dân Bắc Ninh thì phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm PCR, tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đủ 14 ngày; trường hợp người dân có các triệu chứng bất thường về sức khỏe phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Những người đi về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cách ly theo quy định.

Đáng chú ý, từ ngày 16/2 đến ngày 2/3 - tức thời gian tỉnh Hải Dương diễn ra cách ly xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu không sử dụng lao động của tỉnh Hải Dương.

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Bắc Ninh ban hành công văn về những quy định trong việc phòng, chống Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

 

Công an tỉnh Bắc Ninh có nhiệm vụ lập kế hoạch rà soát đồng bộ những người từ các địa phương khác mới đến lưu trú trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường lực lượng cho các xã giáp ranh với tỉnh Hải Dương.

Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiệp không sử dụng người lao động đến từ Hải Dương - Ảnh 2

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Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát Bắc Ninh

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