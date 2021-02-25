Khẩn tìm 2 người từ Hải Dương vào Đắk Nông gặp nữ sinh đang bị đau họng, sốt cao

Tin nóng 25/02/2021 20:11

Nữ sinh ở Đắk Nông sau khi gặp 2 người bạn từ Hải Dương vào thì có triệu chứng sốt cao, đau họng dài ngày. Hiện, nữ sinh này đang được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để phòng dịch.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 25/2, ông Trương Đức Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan y tế huyện này vừa gửi mẫu xét nghiệm Covid-19 của nữ sinh N.T.H.N. (SN 2007, ngụ xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.

xet nghiem covid 19
Nơi nữ sinh đang được cách ly - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, trung tâm Y tế huyện Tuy Đức cho biết, thông qua mạng xã hội, nữ sinh N. có quen biết với hai người bạn là N.H.T.K. (SN 2006) và một người tên M. (SN 2007) đều quê ở Hải Dương. Hai người này hiện không có thông tin cụ thể và không liên lạc được. 

Lịch trình của nữ sinh bị sốt và 2 người trên như sau:

Ngày 8/2, K. và M. đến xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (không rõ địa chỉ).

Chiều 14/2, 3 người tại nhau cửa hàng tạp hóa xã Quảng Tân và cả 3 đều có đeo khẩu trang. Sau 15 phút, K. và M. lên xe về lại xã Quảng Tâm.

Ngày 15/2, 3 người này tiếp tục gặp và rủ nhau đi vào chùa Viên Sơn chơi, lúc đi chơi trong chùa không đeo khẩu trang. Khoảng 20 giờ cùng ngày, N. có biểu hiện đau họng, ho, sốt cao.

Ngày 16/2, N. được mẹ chở ra phòng khám tư để khám và mua thuốc uống nhưng không đỡ.

Ngày 23/2, N. tự ra quầy thuốc Tây mua thuốc về nhà tự uống.

Trưa ngày 24/2, N. được anh họ chở đi học lại tại Trường THCS Nguyễn Du, huyện Đắk R’lấp. Do nhà trường đo thân nhiệt ở cổng, N. sốt 38,9 độ C nên được nhà trường bố trí ngồi đợi, sau đó thân nhiệt không giảm. Nữ sinh được mẹ đến đón về sau đó bằng xe máy.

Sau khi tiếp xúc với 2 người từ Hải Dương, N. xuất hiện sốt, ho, đau họng kéo dài và uống thuốc không đỡ nên được cách ly tại Trung tâm y tế. Ngoài ra, gia đình nữ sinh cũng được hướng dẫn để tự theo dõi tại nhà. Kết quả xét nghiệm của nữ sinh sẽ có trong ngày mai.

Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm thông tin cá nhân cũng như địa chỉ cụ thể của 2 người đến từ tỉnh Hải Dương. Hiện cả 2 người này không có mặt tại huyện Tuy Đức và lịch trình cũng không rõ ràng.

Khẩn tìm 2 người từ Hải Dương vào Đắk Nông gặp nữ sinh đang bị đau họng, sốt cao - Ảnh 2

Tiết lộ sốc về mức lương CEO của 3 ngành hot tại Việt Nam: Một tháng GẦN CẢ TỶ, chưa bao gồm thưởng và các khoản khác

Tiết lộ sốc về mức lương CEO của 3 ngành hot tại Việt Nam: Một tháng GẦN CẢ TỶ, chưa bao gồm thưởng và các khoản khác

Một công ty nghiên cứu vừa bật mí mức lương CEO của 3 ngành hot nhất Việt Nam, với mức cao nhất là 40.000 USD/tháng (khoảng 921 triệu đồng/tháng) chưa bao gồm các khoản thưởng hay lợi ích tài chính khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Dương virus Corora đại dịch bùng phát

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 37 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào