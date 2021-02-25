Khẩn tìm 2 người từ Hải Dương vào Đắk Nông gặp nữ sinh đang bị đau họng, sốt cao

Nữ sinh ở Đắk Nông sau khi gặp 2 người bạn từ Hải Dương vào thì có triệu chứng sốt cao, đau họng dài ngày. Hiện, nữ sinh này đang được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để phòng dịch.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 25/2, ông Trương Đức Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan y tế huyện này vừa gửi mẫu xét nghiệm Covid-19 của nữ sinh N.T.H.N. (SN 2007, ngụ xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.

Nơi nữ sinh đang được cách ly - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, trung tâm Y tế huyện Tuy Đức cho biết, thông qua mạng xã hội, nữ sinh N. có quen biết với hai người bạn là N.H.T.K. (SN 2006) và một người tên M. (SN 2007) đều quê ở Hải Dương. Hai người này hiện không có thông tin cụ thể và không liên lạc được.

Lịch trình của nữ sinh bị sốt và 2 người trên như sau:

Ngày 8/2, K. và M. đến xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (không rõ địa chỉ).

Chiều 14/2, 3 người tại nhau cửa hàng tạp hóa xã Quảng Tân và cả 3 đều có đeo khẩu trang. Sau 15 phút, K. và M. lên xe về lại xã Quảng Tâm.

Ngày 15/2, 3 người này tiếp tục gặp và rủ nhau đi vào chùa Viên Sơn chơi, lúc đi chơi trong chùa không đeo khẩu trang. Khoảng 20 giờ cùng ngày, N. có biểu hiện đau họng, ho, sốt cao.

Ngày 16/2, N. được mẹ chở ra phòng khám tư để khám và mua thuốc uống nhưng không đỡ.

Ngày 23/2, N. tự ra quầy thuốc Tây mua thuốc về nhà tự uống.

Trưa ngày 24/2, N. được anh họ chở đi học lại tại Trường THCS Nguyễn Du, huyện Đắk R’lấp. Do nhà trường đo thân nhiệt ở cổng, N. sốt 38,9 độ C nên được nhà trường bố trí ngồi đợi, sau đó thân nhiệt không giảm. Nữ sinh được mẹ đến đón về sau đó bằng xe máy.

Sau khi tiếp xúc với 2 người từ Hải Dương, N. xuất hiện sốt, ho, đau họng kéo dài và uống thuốc không đỡ nên được cách ly tại Trung tâm y tế. Ngoài ra, gia đình nữ sinh cũng được hướng dẫn để tự theo dõi tại nhà. Kết quả xét nghiệm của nữ sinh sẽ có trong ngày mai.

Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm thông tin cá nhân cũng như địa chỉ cụ thể của 2 người đến từ tỉnh Hải Dương. Hiện cả 2 người này không có mặt tại huyện Tuy Đức và lịch trình cũng không rõ ràng.

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