Tiết lộ sốc về mức lương CEO của 3 ngành hot tại Việt Nam: Một tháng GẦN CẢ TỶ, chưa bao gồm thưởng và các khoản khác

Mới đây, Navigos Group vừa công bố báo cáo về thị trường nhân sự bao gồm cả mức lương. Theo báo cáo này, hiện nay, mức lương cao nhất thuộc về CEO ở các ngành gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản và Ngân hàng - Dịch vụ Tài chính. Cụ thể:

Lương CEO của các công ty bảo hiểm nhân thọ với số năm kinh nghiệm trên 15 năm có mức dao động trong khoảng 7.000 - 40.000 USD/tháng (161 triệu - 921 triệu đồng/tháng) ở cả hai miền Nam - Bắc.

Mức lương CEO ở hai miền của ngành này có sự khác biệt lớn. Trong khi miền Nam, CEO có 15 năm kinh nghiệm sẽ được trả mức lương xê dịch từ 8.000 - 40.000 USD/tháng (184,2 triệu - 921 triệu đồng/tháng) thì ở miền Bắc, mức lương cao nhất mà CEO nhận được là 30.000 USD/tháng (hơn 690 triệu đồng/tháng).

Ngành Ngân hàng - Dịch vụ Tài chính

Nếu ở miền Nam, mức lương dao động từ 15.000 - 35.000 USD/tháng (345,5 triệu - 805,7 triệu đồng/tháng) cho người trên 15 năm kinh nghiệm thì ở miền Bắc, CEO sẽ nhận được mức lương tối đa là 40.000 USD/tháng (khoảng 921 triệu đồng/tháng) với số kinh nghiệm tương đương. Khoảng cách lương giữa sếp và nhân viên ở ngành này khá lớn.

CEO có mức lương cao nhất là 40.000 USD/tháng - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vị trí dịch vụ khách hàng (Customer Service Executive) đang nhận mức lương khoảng 300 - 800 USD/tháng (6,9 triệu - 18,4 triệu đồng/tháng) ở miền Nam, và 300 - 780 USD/tháng (6,9 triệu - 17,9 triệu đồng) ở miền Bắc.

Một vị trí lương thấp trong ngành là Hành chính (Admin) với mức 340 - 700 USD/tháng (7,8 triệu - 16,1 triệu đồng/tháng) ở miền Nam và 340 - 600 USD/tháng (7,8 triệu - 13,8 triệu đồng/tháng) ở miền Bắc.

Ngành Ngân hàng - Dịch vụ Tài chính có gói lương đáng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo báo cáo này, một trong những điểm đáng chú ý của ngành Ngân hàng là gói lương thưởng cao, bảng lương được quy định theo cơ cấu lương và mức tăng lương tối thiểu hàng năm ở mức 12% - 16%. Quyết định tăng lương dựa trên KPI, thâm niên và hiệu suất hoạt động chung của công ty.

Báo cáo chi tiết lương này xây dựng dựa trên phân tích phản hồi của gần 6.000 người tìm việc, ứng viên và nhà tuyển dụng. Thông tin này được điền bởi chính những người tham gia cùng với các thông tin chi tiết khác gồm địa điểm làm việc, vị trí công việc và số năm kinh nghiệm.

Báo cáo cũng lưu ý các số liệu đưa ra là lương cơ bản, không bao gồm khoản thưởng hoặc các lợi ích tài chính khác.