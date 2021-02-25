Vụ 5 thủy thủ tàu dương tính Covid-19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Tàu khởi hành từ Trung Quốc

Tàu hàng Singapore khởi hành từ Trung Quốc, tới vùng biển Việt Nam thì 1 thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 cho thấy, có 5 ca dương tính.

Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo về trường hợp các thuyền viên tàu OCEAN AMAZING nghi mắc Covid-19. Theo đó, thông tin tàu này có quốc tịch Indonesia trước đó là chưa chính xác, quốc tịch tàu tại Singapore.

Theo kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 với 20 thủy thủ nước ngoài đi trên tàu Ocean Amazing, có 5 người dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy, 2 thủy thủ của tàu chở hàng dương tính với SARS-CoV-2, 2 người khác đang nghi ngờ (không khẳng định). Trường hợp thuyền viên tử vong trên tàu, bước đầu phía tàu này báo cáo là do tự tử.

Theo khai báo an ninh ban đầu được Tuổi Trẻ ghi nhận, con tàu Ocean Amazing xuất bến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Được biết, 10 cảng gần nhất tàu này ghé qua là ở các nước gồm Trung Quốc, Malaysia, Nga và Indonesia. Hầu hết người đi trên tàu đều mang quốc tịch Indonesia.

Đến ngày 20/2 khi đi vào vùng biển Việt Nam thì một thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân. Lúc này, tàu có ý định ghé lại vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa thuyền viên tử vong vào bờ, làm thủ tục đưa về nước.

Các ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện phòng dịch COVID-19 nghiêm, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 20 thuyền viên (không lấy mẫu xét nghiệm đối với người đã tử vong).

Lấy mẫu xét nghiệm thuyền viên tàu nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 12/2020 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện các thuyền viên trên tàu vẫn chưa làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam, đang ở trên tàu neo ngoài biển (cách mũi Vũng Tàu gần 17km về phía Nam Tây Nam). Thi thể thuyền viên tử vong cũng chưa đưa vào bờ, do đó không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Sự việc đã được báo cáo với Bộ Y tế.

Sau khi họp với chủ hàng và các bên liên quan, chủ tàu đang làm thủ tục xin phép cho tàu quay về nước để thay đổi toàn bộ thuyền viên, khử trùng tàu, sau đó sẽ quay lại Việt Nam để xếp dỡ hàng.

Liên quan tới vụ việc, BS Hà Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, do các thuyền viên đang ở trên tàu neo ngoài hải phận quốc tế, thi thể thuyền viên tử vong cũng chưa đưa vào bờ, do đó không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

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