Đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng công an H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nguyên nhân bước đầu là do học sinh L.V.K. (học lớp 11CB9, hệ giáo dục thường xuyên tại Trường THPT Tháp Mười) tham gia kết bạn với nhóm thanh thiếu niên đã bỏ học tuổi từ 17 - 20 tuổi, ngụ khu vực xã Đốc Binh Kiều.

Được biết, trước ngày xảy ra vụ việc, nhóm của học sinh L.V.K. đã đánh nhóm của thanh niên Lê Hữu Thẳng (thường gọi Lê Thẳng, 18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) ở Thị trấn Mỹ An. Lý do là hai bên mâu thuẫn trong lúc uống cà phê.

Chiều ngày 22/2, một người trong nhóm Thẳng phát hiện L.V.K. đang đi ở khu vực khóm 2, TT.Mỹ An, nên thông báo cho 3 thanh niên khác đến và "đánh hội đồng" K. Do bị đánh nên K. dùng nón bảo hiểm chống trả nhưng vẫn có xây xác và bị thương ở vùng bụng. Hiện tại, công an vẫn chưa xác định được hung thủ và hung khí gây ra vết thương này.