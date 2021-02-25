Cơ quan chức năng huyện Tháp Mười khẳng định, hai nhóm thanh niên đánh nhau dẫn đến 3 học sinh phải nhập viện là do mâu thuẫn trong lúc uống cà phê và không hề có tình trạng lập băng nhóm bắt cóc, đánh đập.

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ xông vào trường bắt học sinh đưa đi đánh đập xảy ra tại huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), cơ quan chức năng đã làm việc với các đối tượng hành hung của cả hai nhóm theo quy định của pháp luật. Ba học sinh lớp 11 và 12 là em N.H.B., em Đ.M.T. và em L.V.K được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười để điều trị. Em L.V.K. ở bệnh viện - Ảnh: Tuổi Trẻ Đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng công an H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nguyên nhân bước đầu là do học sinh L.V.K. (học lớp 11CB9, hệ giáo dục thường xuyên tại Trường THPT Tháp Mười) tham gia kết bạn với nhóm thanh thiếu niên đã bỏ học tuổi từ 17 - 20 tuổi, ngụ khu vực xã Đốc Binh Kiều.

Được biết, trước ngày xảy ra vụ việc, nhóm của học sinh L.V.K. đã đánh nhóm của thanh niên Lê Hữu Thẳng (thường gọi Lê Thẳng, 18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) ở Thị trấn Mỹ An. Lý do là hai bên mâu thuẫn trong lúc uống cà phê. Chiều ngày 22/2, một người trong nhóm Thẳng phát hiện L.V.K. đang đi ở khu vực khóm 2, TT.Mỹ An, nên thông báo cho 3 thanh niên khác đến và "đánh hội đồng" K. Do bị đánh nên K. dùng nón bảo hiểm chống trả nhưng vẫn có xây xác và bị thương ở vùng bụng. Hiện tại, công an vẫn chưa xác định được hung thủ và hung khí gây ra vết thương này.

30 phút sau, 8 người bên nhóm K đến trường Đốc Binh Kiều tìm nhóm bạn chơi chung với Thẳng (trong đó có hai em Đ.M.T và N.H.B) để buộc Thắng ra mặt. Trường THPT Đốc Binh Kiều, nơi côn đồ xông vào bắt em B. hành hung - Ảnh: Tiền Phong Sau khi T. và B bị bắt đi, nhóm người này dùng điện thoại của B. gọi Thắng ra yêu cầu giải quyết lại nhưng Thắng không đến nên nhóm đã đánh T. và B.. Đến chiều 24/2, cơ quan công an đã triệu tập được 5/8 đối tượng của nhóm của nam sinh L.V.K tham gia đánh 2 học sinh B. và T. và đã lấy lời khai Nguyễn Quốc An, Lâm Minh Kiệt (cùng 17 tuổi, cùng ngụ xã Tân Kiều, H.Tháp Mười), Đào Nhật Hào (19 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, H.Tháp Mười) và đang xử lý, truy tìm các đối tượng khác. Ngoài ra, Công an huyện Tháp Mười chia sẻ thêm với Thanh Niên, K. (học sinh bị nhóm của Thẳng đánh - PV) là học sinh thường xuyên bỏ học không xin phép, không lý do. Trong học kỳ 1 vừa rồi, K. đã bỏ thi học kỳ. Riêng 2 học sinh của Trường THPT Đốc Binh Kiều bị hành hung là B. và T., sức học trung bình, yếu, có hiện tượng tụ tập với một số thanh thiếu niên ngoài xã hội nên nhà trường đã mời gia đình đến để làm việc. Thông tin thêm về vụ việc, đại tá Nguyễn Văn Thương chia sẻ trên Thanh Niên: “Hai nhóm thanh niên trên đánh nhau do mâu thuẫn trong lúc uống nước, không có hiện tượng lập băng nhóm và bắt cóc đánh đập... Chúng tôi đang làm việc, nếu đủ yếu tố xử lý hình sự đối tượng nào thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Còn đối với các học sinh bị đánh trong trường học hoặc ở trong trường đánh người thì sẽ xem xét và thông báo với nhà trường để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định".

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