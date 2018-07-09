Hung thủ sát hại cả nhà 5 người bình thản nghe tòa tuyên án tử hình

Tin nóng 09/07/2018 13:50

Nghi can sát hại cả nhà 5 người ở Bình Tân đã nhận bản án thích đáng đúng với những tội lỗi y đã gây ra.

Vào lúc 8 giờ sáng nay (09/7), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) trong vụ thảm sát gia đình 5 người tại quận Bình Tân đã diễn ra. 

Hung thủ sát hại cả nhà 5 người bình thản nghe tòa tuyên án tử hình - Ảnh 1
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận - Ảnh: Thu Hà

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Tình đã trình bày quan điểm y phạm tội khi vừa qua tuổi thành niên, hiểu biết pháp luật ít, hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thuê kiếm sống. Trong quá trình xét hỏi đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải. Đo đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hung thủ sát hại cả nhà 5 người bình thản nghe tòa tuyên án tử hình - Ảnh 2
Nguyễn Hữu Tình tỏ ra mệt mỏi, ngáp ngủ khi nghe bản cáo trạng từ VKS - Ảnh: Thu Hà
Hung thủ sát hại cả nhà 5 người bình thản nghe tòa tuyên án tử hình - Ảnh 3
Hung thủ sát hại cả nhà 5 người ở Bình Tân lãnh án tử hình - Ảnh: Thu Hà

Tuy nhiên, sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tình mang tính chất côn đồ, đê hèn. Sau khi sạt hại cả gia đình 5 người, y vẫn ko hối hận. Bị cáo vẫn bình tĩnh đi lấy nước trái cây trong tủ lạnh để uống, lục tìm tài sản. 

Xét thấy hành vi của bị cáo Tình gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, hoàn toàn không có khả năng cải tạo. HĐXX quyết định bị cáo Nguyễn Hữu Tình phải chịu mức án tử hình với tội danh Giết người, 8 năm tù với tội danh Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình. 

Hung thủ sát hại cả nhà 5 người bình thản nghe tòa tuyên án tử hình - Ảnh 4
Nguyễn Hữu Tình tỏ ra bình thản khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh: Thu Hà

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hữu Tình còn phải bồi thường số tiền 198 triệu đồng chi phí ma chay cho gia đình bị hại. 

Trước đó, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tình gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, tới cha mẹ và người thân. Bị cáo có nguyện vọng được hiến tạng sau khi thi hành án.

Theo cáo trạng, thảm án xảy ra vào tháng 8/2017. Bị cáo Tình được người quen giới thiệu vào làm thuê cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và bà Mai Thị Hồng (37 tuổi). Vợ chồng ông Chinh bà Hồng sinh sống tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cùng 3 người con.

Tình cùng hai công nhân khác làm việc, ăn ở tại nhà vợ chồng ông Chinh. Công việc chính của Tình là gia công xô, máng đựng hồ xây dựng, thùng đựng gạo, thùng đốt vàng mã… với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng.

Tối 12/2/2018 (27 tết Mậu Tuất), Tình nằm trên gác ngủ thì nghe vợ chồng ông Chinh phàn nàn về Tình và biết được ý định qua Tết vợ chồng ông chủ không thuê Tình nữa. Tình tức giận không ngủ được.

Khoảng 4 giờ sáng 13/2, Tình đi lại trên gác, tay cầm viên bi sắt làm rơi xuống sàn gây ra tiếng động. Lúc này, bà Hồng thức giấc, đi ra khỏi phòng ngủ và rầy la Tình. Trong cơn tức giận, Tình cầm con dao xếp (đã được mua trước đó để phòng thân) xông đến đâm bà Hồng 2 nhát vào vùng ngực trái.

Tình tiếp tục đâm gần 50 nhát dao làm ông Chinh cùng 3 người con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Hoàng Diệp (6 tuổi) tử vong.

Sau khi gây án, Tình lấy đi 1 điện thoại di động của ông Chinh, 1 bộ trang sức của bà Hồng, 1 chiếc laptop, 1 xe máy Wave RSX rồi bỏ trốn. Trên đường di chuyển, vết thương ở tay chảy nhiều máu nên Tình đã đến Bệnh viện quân y 175 (quận Gò Vấp) để băng bó rồi tiếp tục chạy xe máy tẩu thoát.

Chiều mùng 1 Tết Mậu Tuất, bị cáo Tình đã bị cơ quan điều tra bắt giữ trong khi đang nhậu tại nhà người bạn tại tỉnh Long An.

Hung thủ sát hại cả nhà 5 người ngáp ngủ, gãi đầu khi nghe VKS đề nghị án tử hình

Hung thủ sát hại cả nhà 5 người ngáp ngủ, gãi đầu khi nghe VKS đề nghị án tử hình

Bị cáo Nguyễn Hữu Tình tỏ ra bình thản, thậm chí còn ngáp và gãi đầu khi Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

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