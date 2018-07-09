Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hữu Tình còn phải bồi thường số tiền 198 triệu đồng chi phí ma chay cho gia đình bị hại.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tình gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, tới cha mẹ và người thân. Bị cáo có nguyện vọng được hiến tạng sau khi thi hành án.

Theo cáo trạng, thảm án xảy ra vào tháng 8/2017. Bị cáo Tình được người quen giới thiệu vào làm thuê cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và bà Mai Thị Hồng (37 tuổi). Vợ chồng ông Chinh bà Hồng sinh sống tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cùng 3 người con.

Tình cùng hai công nhân khác làm việc, ăn ở tại nhà vợ chồng ông Chinh. Công việc chính của Tình là gia công xô, máng đựng hồ xây dựng, thùng đựng gạo, thùng đốt vàng mã… với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng.

Tối 12/2/2018 (27 tết Mậu Tuất), Tình nằm trên gác ngủ thì nghe vợ chồng ông Chinh phàn nàn về Tình và biết được ý định qua Tết vợ chồng ông chủ không thuê Tình nữa. Tình tức giận không ngủ được.

Khoảng 4 giờ sáng 13/2, Tình đi lại trên gác, tay cầm viên bi sắt làm rơi xuống sàn gây ra tiếng động. Lúc này, bà Hồng thức giấc, đi ra khỏi phòng ngủ và rầy la Tình. Trong cơn tức giận, Tình cầm con dao xếp (đã được mua trước đó để phòng thân) xông đến đâm bà Hồng 2 nhát vào vùng ngực trái.

Tình tiếp tục đâm gần 50 nhát dao làm ông Chinh cùng 3 người con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Hoàng Diệp (6 tuổi) tử vong.

Sau khi gây án, Tình lấy đi 1 điện thoại di động của ông Chinh, 1 bộ trang sức của bà Hồng, 1 chiếc laptop, 1 xe máy Wave RSX rồi bỏ trốn. Trên đường di chuyển, vết thương ở tay chảy nhiều máu nên Tình đã đến Bệnh viện quân y 175 (quận Gò Vấp) để băng bó rồi tiếp tục chạy xe máy tẩu thoát.

Chiều mùng 1 Tết Mậu Tuất, bị cáo Tình đã bị cơ quan điều tra bắt giữ trong khi đang nhậu tại nhà người bạn tại tỉnh Long An.