Hé lộ lời khai lạnh người của 3 nghi phạm sát hại cụ bà 65 tuổi để cướp tài sản 

Tin nóng 05/11/2020 15:58

Biết bà cụ sống một mình, 3 đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch tìm cách giết người cướp tài sản để có tiền chơi game.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng bao gồm: Khương Văn Anh (18 tuổi), Khương Văn Khuê (16 tuổi) và Khương Hoàng Hải (15 tuổi) cùng trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. 

Nạn nhân là bà L.T.H (65 tuổi, sống cùng thôn). Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai vì nghiện game và thường xuyên tụ tập ăn chơi với nhau nên đã lên kế hoạch cướp tài sản.

giet nguoi cuop tai san 1
3 đối tượng đột nhập nhà cụ bà để giết người cướp tài sản giữa đêm - Ảnh: Internet

Vì sống cùng thôn nên 3 nghi phạm biết rõ nạn nhân thường ở một mình, trên người có đeo bông tai vàng. Để thực hiện hành vi, cả ba đã bàn bạc, lên kế hoạch đột nhập vào nhà bà H. để giết người, cướp tài sản.

Vào khoảng 22 giờ tối 3/11, sau khi chơi game, ăn uống tại thị trấn Quán Lào, cả 3 cùng về nhà Khương Văn Khê lấy 3 con dao rồi cùng nhau trèo tường đột nhập vào nhà nạn nhân.

Thời điểm đó, 3 nghi phạm phát hiện bà H. nằm trong phòng ngủ nên đã lao đến chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, cả ba lục soát lấy đi 1 đôi bông tai vàng, 1 con heo đất tiết kiệm tiền và 2 điện thoại di động rồi cùng nhau bỏ trốn khỏi hiện trường, ném hết hung khí xuống sông gần nhà nạn nhân và lên khu vực đường đê trong làng đập lợn tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng chia nhau.

Sau khi có tiền, cả ba tiếp tục lên một quán internet ở thị trấn Quán Lào chơi game đến sáng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4/11, các đối tượng mang đôi hoa tai vàng đi bán được 15 triệu đồng chia nhau, sau đó về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Được biết, nạn nhân có 4 người con, trong đó 2 người đã lập gia đình, 2 người đi làm ăn xa, bà ở quê một mình. 

Gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê, em chết, anh sinh đôi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê, em chết, anh sinh đôi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Trên đường chạy xe máy từ TP. HCM về quê ở Nghệ An, hai anh em sinh đôi gặp tai nạn thương tâm khiến người em tử vong, người anh sinh đôi nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tài sản bà cụ bị sát hại Thanh Hóa

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào