Biết bà cụ sống một mình, 3 đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch tìm cách giết người cướp tài sản để có tiền chơi game.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng bao gồm: Khương Văn Anh (18 tuổi), Khương Văn Khuê (16 tuổi) và Khương Hoàng Hải (15 tuổi) cùng trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Nạn nhân là bà L.T.H (65 tuổi, sống cùng thôn). Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai vì nghiện game và thường xuyên tụ tập ăn chơi với nhau nên đã lên kế hoạch cướp tài sản.

3 đối tượng đột nhập nhà cụ bà để giết người cướp tài sản giữa đêm - Ảnh: Internet

Vì sống cùng thôn nên 3 nghi phạm biết rõ nạn nhân thường ở một mình, trên người có đeo bông tai vàng. Để thực hiện hành vi, cả ba đã bàn bạc, lên kế hoạch đột nhập vào nhà bà H. để giết người, cướp tài sản.

Vào khoảng 22 giờ tối 3/11, sau khi chơi game, ăn uống tại thị trấn Quán Lào, cả 3 cùng về nhà Khương Văn Khê lấy 3 con dao rồi cùng nhau trèo tường đột nhập vào nhà nạn nhân.

Thời điểm đó, 3 nghi phạm phát hiện bà H. nằm trong phòng ngủ nên đã lao đến chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, cả ba lục soát lấy đi 1 đôi bông tai vàng, 1 con heo đất tiết kiệm tiền và 2 điện thoại di động rồi cùng nhau bỏ trốn khỏi hiện trường, ném hết hung khí xuống sông gần nhà nạn nhân và lên khu vực đường đê trong làng đập lợn tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng chia nhau.

Sau khi có tiền, cả ba tiếp tục lên một quán internet ở thị trấn Quán Lào chơi game đến sáng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4/11, các đối tượng mang đôi hoa tai vàng đi bán được 15 triệu đồng chia nhau, sau đó về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Được biết, nạn nhân có 4 người con, trong đó 2 người đã lập gia đình, 2 người đi làm ăn xa, bà ở quê một mình.

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