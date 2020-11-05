Gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê, em chết, anh sinh đôi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Xã hội 05/11/2020 14:32

Trên đường chạy xe máy từ TP. HCM về quê ở Nghệ An, hai anh em sinh đôi gặp tai nạn thương tâm khiến người em tử vong, người anh sinh đôi nguy kịch.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/11, tại khu vực đoạn đường tránh cầu Hiền Lương, xã Trung Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 anh em sinh đôi thương vong. 

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Duy Trường (18 tuổi, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Vào thời điểm trên, Quang và Trường điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

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Trên đường về nhà, 2 anh em sinh đôi gặp tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn đường trên thì cả hai bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy đang dừng bên phải đường. Vụ tai nạn giao thông khiến Trường tử vong tại chỗ, người anh trai sinh đôi bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, thời gian qua hai anh em Trường cùng bố vào miền Nam làm công nhân kiếm sống.

Cách đây ít ngày, nghe tin quê nhà khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Trường cùng anh trai sinh đôi chạy xe máy từ TP. HCM về Nghệ An để khám. Tuy nhiên, khi chạy đến địa phận tỉnh Quảng Trị thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn đau lòng Quảng Trị

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