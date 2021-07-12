Đang đi vườn trái cây, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể cháy đen nằm sấp trên tấm nệm lò xo ở Vũng Tàu

Tin nóng 12/07/2021 09:01

Một người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đã bị cháy đen, nằm sấp trên giường khi đang đi vườn trái cây chơi.

Theo Vietnamnet vụ việc được phát hiện trong sáng 11/7 tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời điểm trên, ông Trần Thanh Bình (46 tuổi, trú tại xã Bình Giã) đến vườn cây ăn trái của ông Đinh Quang Trình (54 tuổi, cùng trú xã Bình Giã) chơi.

thi the chay den
Công an đang điều tra vụ thi thể người đàn ông chết cháy trong căn nhà tạm ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: VOV

Được biết, khi đi vào trong căn nhà tạm giữa vườn cây, ông Bình phát hiện một thi thể cháy đen, là nam giới, nằm sấp trên tấm nệm lò xo ở trên giường đã bị cháy hoàn toàn, tàn tro vương vãi khắp nơi dưới sàn nhà.

Theo VOV, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập tức đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Xuân B. (54 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã), là người ở nhờ tại căn nhà tạm trên của ông Trình.

Nghi án con trai sát hại mẹ giáo viên rồi quyên sinh: Giải quyết vụ án ra sao?

Nghi án con trai sát hại mẹ giáo viên rồi quyên sinh: Giải quyết vụ án ra sao?

Trong vụ nghi án con sát hại mẹ giáo viên rồi tự sát tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo luật sư cho biết nếu đủ căn cứ xác định không có người thứ 3 tham gia vào cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng ở Vũng Tàu chết cháy ở Vũng Tàu giết người đốt xác

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào