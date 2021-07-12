Một người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đã bị cháy đen, nằm sấp trên giường khi đang đi vườn trái cây chơi.
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Theo Vietnamnet vụ việc được phát hiện trong sáng 11/7 tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời điểm trên, ông Trần Thanh Bình (46 tuổi, trú tại xã Bình Giã) đến vườn cây ăn trái của ông Đinh Quang Trình (54 tuổi, cùng trú xã Bình Giã) chơi.
Được biết, khi đi vào trong căn nhà tạm giữa vườn cây, ông Bình phát hiện một thi thể cháy đen, là nam giới, nằm sấp trên tấm nệm lò xo ở trên giường đã bị cháy hoàn toàn, tàn tro vương vãi khắp nơi dưới sàn nhà.
Theo VOV, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập tức đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Xuân B. (54 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã), là người ở nhờ tại căn nhà tạm trên của ông Trình.