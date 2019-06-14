Đắk Nông: Nghiện ‘phim đen’, anh trai nhiều lần bắt em gái 8 tuổi làm chuyện người lớn

Tin nóng 14/06/2019 17:29

Sau mỗi lần xem “phim đen”, S. lại bắt em gái 8 tuổi quan hệ tình dục. Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5/2019, S. xâm hại em gái tổng cộng 4 lần.

Mới đây, VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với H.V.S (sinh ngày 10/2/2002, cư trú tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là T. (sinh năm 2011, em gái cùng cha khác mẹ của S.).

Theo đó, vì thường xuyên xem phim đồi trụy trên mạng nên vào khoảng giữa tháng 4/2019, lợi dụng lúc cha mẹ vắng nhà, S. dẫn em gái ra vườn tiêu cách nhà 40m thực hiện hành vi đồi bại.

Từ đó đến giữa tháng 5, sau mỗi lần xem phim đen, S. đều giở trò đồi bại với em gái. Sau khi thỏa mãn, S. dặn em gái không được kể lại vụ việc với ai đặc biệt là cha mẹ.

Đắk Nông: Nghiện ‘phim đen’, anh trai nhiều lần bắt em gái 8 tuổi làm chuyện người lớn - Ảnh 1
Lợi dụng lúc cha mẹ không có nhà, S. xâm hại em gái nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 11/5 vừa qua, bà M. (mẹ bé T.) đưa con đi tắm thì phát hiện bộ phận sinh dục của bé bị chảy nhiều máu. Dù bà đã cố gặng hỏi nhưng bé không nói. Sau đó, bà M. đưa con gái đến trạm y tế xã thăm khám. Tại đây, các bác sĩ thấy tình hình phức tạp nên đã đề nghị người thân đưa lên tuyến trên để điều trị. Tuy nhiên cha bé lại không đồng ý.

Đến ngày 6/6 vừa qua, phát hiện có điều nghi vấn nên cán bộ thôn 11 (xã Cư Knia) đã đến trình báo sự việc với công an xã. Tối cùng ngày, biết hành vi của mình bị bại lộ nên S. đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo thông tin từ Tổ Quốc, S. đã xâm hại em gái tổng cộng 4 lần. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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