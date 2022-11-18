Cô gái 19 tuổi bị bỏng nặng trong vụ nổ khí gas phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu

Tin nóng 18/11/2022 08:31

Nhận định nguyên nhân ban đầu là do khí gas bị rò rỉ từ đường ống dẫn gas trong bình 12.5kg đến bếp lan tỏa trong phòng kín tạo áp suất lớn

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 17/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Bảo Chân (19 tuổi, quê Cà Mau) vừa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục cấp cứu do vết thương quá nặng.

Về nguyên nhân vụ nổ, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết thêm, theo kết quả thu thập từ hiện trường, nhận định ban đầu là do khí gas bị rò rỉ từ đường ống dẫn gas trong bình 12.5kg đến bếp lan tỏa trong phòng kín tạo áp suất lớn. Áp suất gas len lỏi vào các thiết bị điện đang hoạt động làm phát sinh nhiệt gây cháy và gây nổ.

Cô gái 19 tuổi bị bỏng nặng trong vụ nổ khí gas phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường căn phòng xảy ra vụ nổ - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, khoảng 6 giờ 40 cùng ngày, người dân thuộc tổ 3, khu phố Tân An (P. Tân Vĩnh Hiệp) nghe có tiếng nổ lớn. Sau đó, chị N.T.B.C (19 tuổi, ngụ Cà Mau) từ trong phòng trọ chạy ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dương và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tại hiện trường, vụ nổ khiến nhiều đồ đạc bị xáo trộn, văng tung tóe khắp nơi. Một phần mái tôn của phòng trọ bị thổi bay.

Cô gái 19 tuổi bị bỏng nặng trong vụ nổ khí gas phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu - Ảnh 2
Tại hiện trường, vụ nổ khiến nhiều đồ đạc bị xáo trộn, văng tung tóe khắp nơi. Một phần mái tôn của phòng trọ bị thổi bay - Ảnh: báo Tiền Phong

Đến chiều nay (17/11), công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, kết quả nhận định ban đầu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương nguyên nhân do khí gas bị rò rỉ đường ống dẫn (từ bình 12,5 kg đến bếp gas) lan tỏa trong phòng kín, tạo áp suất lớn. Áp suất gas len lỏi vào các thiết bị điện đang hoạt động phát sinh nhiệt gây cháy, tạo áp suất lớn gây ra vụ nổ.

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