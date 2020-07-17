Vì ghen tuông, người đàn ông đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Trao đổi với báo chí, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lồi Văn Hiến (38 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người. Chân dung đối tượng đâm vợ hờ và tình địch khiến 2 người thương vong - Ảnh: Internet Theo đó, nạn nhân tử vong trong vụ án mạng nghiêm trọng này là bà N.T.H (41 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột). Được biết, bà H. và ông Hiến bắt đầu sống chung như vợ chồng từ năm 2015 nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Thời gian gần đây, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên ông Hiến dọn ra ngoài ở trọ. Trong thời gian này, bà H. có quan hệ tình cảm với ông L.V.L (49 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Theo thông tin trên Người lao động, chiều 16/7, ông Hiến về nhà thì gặp bà H. và ông L. không mặc quần áo nằm trên giường. Vì ghen tuông, ông Hiến cầm dao đâm vợ hờ và tình địch nhiều nhát khiến cả hai bị thương nặng.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bà H. đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng đã đến Công an phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cách đây không lâu, tại Thừa Thiên Huế cũng vừa xảy ra vụ việc người đàn ông đâm chết tình địch gây xôn xao dư luận. Theo đó, từ năm 2015, đối tượng Trần Chót (trú tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang) có quan hệ tình cảm với chị H.T.M (sinh năm 1981, trú phường Hương Sơ, TP. Huế). Vào khoảng tháng 3/2020, Chót nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với anh L.V.Đ (sinh năm 1975, trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) nên đã nhắn tin, đe dọa phải bỏ chị M. nếu không sẽ bị giết. Vì ghen tuông, Chót dùng dao đâm chết tình địch - Ảnh: Internet Tối 19/4, sau khi nhậu tại nhà người thân, Chót mang theo dao xếp dài khoảng 20cm đi xe máy đến nhà chị M. Đến khoảng 22 giờ 20 phút, thấy anh Đ. chở chị M. về, Chót liền lao tới dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong. Gây án xong, Chót chạy về nhà người thân băng bó vết thương thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Ghen tuông, cụ ông 75 tuổi chém người tình đang nằm ngủ trên giường nhiều nhát rồi bỏ trốn Vì ghen tuông, cụ ông 75 tuổi chém người tình rồi bỏ trốn. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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