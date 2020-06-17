Ghen tuông, cụ ông 75 tuổi chém người tình đang nằm ngủ trên giường nhiều nhát rồi bỏ trốn

Xã hội 17/06/2020 14:37

Vì ghen tuông, cụ ông 75 tuổi chém người tình rồi bỏ trốn. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hôm nay (17/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt khẩn cấp Trần Đình Thanh (75 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh và một người phụ nữ tên K. có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng tại ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu.

Thời gian gần đây, ông Thanh phát hiện nhân tình quen với người đàn ông khác nên ghen tuông. Chính vì vậy, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

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Chân dung người đàn ông 75 tuổi chém người tình vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Đến ngày 14/6, trong lúc bà K. đang ngủ, ông Thanh dùng dao chém người tình nhiều nhát vào vùng mặt và đầu. Gây án xong, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Về phần nạn nhân, nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. 

Sau đó, đối tượng Trần Đình Thanh đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường 1, TP. Bạc Liêu.

Cách đây không lâu, tại An Giang cũng vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên sát hại người tình rồi bỏ trốn. Được biết, đối tượng Phạm Vũ Linh Em (24 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) và chị B.T.T (45 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) có quan hệ tình cảm. Cả hai chung sống như vợ chồng với nhau từ tháng 7/2019 nhưng không đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2019, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm do Linh Em nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác.

Đầu tháng 5, chị T. nói về nhà thăm con riêng. Tuy nhiên, chị T. không về mà dọn đến nhà của chị gái và anh rể tại phường Hương Phú, quận Cái Răng (Cần Thơ) sống. Linh Em gọi điện kêu về nhưng chị T. từ chối.

Đến 15 giờ ngày 18/5, đối tượng này hẹn chị T. ra bờ kè trước nhà anh rể để nói chuyện. Lúc này, cặp đôi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. 

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Linh Em sát hại người tình lớn hơn 21 tuổi vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Trong lúc cãi nhau, Linh Em tức giận đẩy người tình té xuống sông rồi lấy dao giấu trong quần, nhảy xuống sông đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân. 

Khi nạn nhân đứng dậy thì tiếp tục bị Linh Em đâm vào vùng gáy. Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 21/5, Linh Em bị cơ quan CSĐT bắt giữ tại TP. Châu Đốc, An Giang.

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Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm sát hại người tình Bạc Liêu

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